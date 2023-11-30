尿道感染別輕忽！啦啦隊、藝人都是常客 8旬翁現1症狀竟已癌末

啦啦隊藝人林襄、慈妹等日前自曝是長期「尿道炎常客」、甚至血尿，衛福部台南醫院泌尿科今天提醒民眾「血尿不可怕，怕的是不在乎它」。主治醫師王彰德分享案例：台南市南化區一名婦人妻子才膀胱癌過世，不到一個月王姓丈夫也確診末期膀胱癌，他血尿多年因時有時無又不痛而延誤就醫。

80歲王先生今年8月血尿不止，才到台南醫院新化分院就醫，經詳細檢查診斷膀胱癌合併遠端轉移淋巴。他與妻子同樣都有類似血尿情形，但因很快就緩解、沒有感到疼痛不舒服不以為意，未能早期發現早期治療，因妻子才過世不久，經家屬討論後採取支持性安寧治療。因王姓夫妻非近親，研判長期飲用地下水可能有關，提醒家屬要盡早定期檢查。

啦啦隊藝人林襄在綜藝節目稱近年因工作關係需長期憋尿，三不五時就泌尿道感染，慈妹更泌尿道持續發炎一兩年、直到嚴重血尿才就醫。王彰德表示，這種情況也是罹癌的高風險族群，大家真的要注意自己的健康，若出現血尿不管有沒有其他症狀應立即前往泌尿科就診。

王彰德說，血尿是泌尿系統某個器官發炎、感染、結石、血管病變的症狀，甚至是包括惡性腄瘤。統計顯示下列6大致癌風險需特別注意：

1.抽菸：近50%膀胱癌患者有吸菸習慣。研究發現吸菸罹患膀胱癌機率為不抽菸者2至4倍。 2.環境：長期接觸化學染劑、染料、皮革、橡膠類物品者及機械師、礦工、畫家等均屬高風險族群。 3.長期膀胱發炎或感染：反覆罹患膀胱炎、膀胱結石或寄生蟲感染如血絲蟲病等。 4.常吃加工食品：加工食品含硝酸鹽與亞硝酸鹽等成分將增加近30%罹癌風險，應盡量避免食用燒烤、醃漬物或發酵食物。 5.輻射或化療：曾接受骨盆放射線治療或化學藥物治療者，罹癌風險較高。 6.家族史：家族血親有人罹患膀胱癌，則其他家族成員發生機率較高。

王彰德說，除基本檢查、血液尿液和影像檢查，膀胱內太微細或外觀呈扁平狀腫瘤，無法透過外在影像技術偵測，須使用經尿道膀胱內視鏡。這種檢查直接目視，敏感準確度高，可局部或全身麻醉檢查減輕不適，時間很短無需住院。

王彰德提醒大家「每天至少飲用2500c.c.以上白開水」，排尿量盡量維持在2000c.c.至2500c.c.，不要養成憋尿習慣，不抽菸、不飲用地下水、勿服用來路不明中草藥，才能降低罹癌機率。留意、簡單的檢查即可避免遺憾發生，大家絕不可忽略，發現問題應即向專科醫師求助。