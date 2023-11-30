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尿道感染別輕忽！啦啦隊、藝人都是常客 8旬翁現1症狀竟已癌末

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
衛福部台南醫院泌尿科主治醫師王彰德說明血尿成因。記者周宗禎／攝影
衛福部台南醫院泌尿科主治醫師王彰德說明血尿成因。記者周宗禎／攝影

啦啦隊藝人林襄、慈妹等日前自曝是長期「尿道炎常客」、甚至血尿，衛福部台南醫院泌尿科今天提醒民眾「血尿不可怕，怕的是不在乎它」。主治醫師王彰德分享案例：台南市南化區一名婦人妻子才膀胱癌過世，不到一個月王姓丈夫也確診末期膀胱癌，他血尿多年因時有時無又不痛而延誤就醫。

80歲王先生今年8月血尿不止，才到台南醫院新化分院就醫，經詳細檢查診斷膀胱癌合併遠端轉移淋巴。他與妻子同樣都有類似血尿情形，但因很快就緩解、沒有感到疼痛不舒服不以為意，未能早期發現早期治療，因妻子才過世不久，經家屬討論後採取支持性安寧治療。因王姓夫妻非近親，研判長期飲用地下水可能有關，提醒家屬要盡早定期檢查。

啦啦隊藝人林襄在綜藝節目稱近年因工作關係需長期憋尿，三不五時就泌尿道感染，慈妹更泌尿道持續發炎一兩年、直到嚴重血尿才就醫。王彰德表示，這種情況也是罹癌的高風險族群，大家真的要注意自己的健康，若出現血尿不管有沒有其他症狀應立即前往泌尿科就診。

王彰德說，血尿是泌尿系統某個器官發炎、感染、結石、血管病變的症狀，甚至是包括惡性腄瘤。統計顯示下列6大致癌風險需特別注意：

1.抽菸：近50%膀胱癌患者有吸菸習慣。研究發現吸菸罹患膀胱癌機率為不抽菸者2至4倍。

2.環境：長期接觸化學染劑、染料、皮革、橡膠類物品者及機械師、礦工、畫家等均屬高風險族群。

3.長期膀胱發炎或感染：反覆罹患膀胱炎、膀胱結石或寄生蟲感染如血絲蟲病等。

4.常吃加工食品：加工食品含硝酸鹽與亞硝酸鹽等成分將增加近30%罹癌風險，應盡量避免食用燒烤、醃漬物或發酵食物。

5.輻射或化療：曾接受骨盆放射線治療或化學藥物治療者，罹癌風險較高。

6.家族史：家族血親有人罹患膀胱癌，則其他家族成員發生機率較高。

王彰德說，除基本檢查、血液尿液和影像檢查，膀胱內太微細或外觀呈扁平狀腫瘤，無法透過外在影像技術偵測，須使用經尿道膀胱內視鏡。這種檢查直接目視，敏感準確度高，可局部或全身麻醉檢查減輕不適，時間很短無需住院。

王彰德提醒大家「每天至少飲用2500c.c.以上白開水」，排尿量盡量維持在2000c.c.至2500c.c.，不要養成憋尿習慣，不抽菸、不飲用地下水、勿服用來路不明中草藥，才能降低罹癌機率。留意、簡單的檢查即可避免遺憾發生，大家絕不可忽略，發現問題應即向專科醫師求助。

衛福部台南醫院泌尿科主治醫師王彰德一再提醒民眾有血尿一定要盡快就醫檢查，「血尿不可怕，怕的是不在乎它」。記者周宗禎／攝影
衛福部台南醫院泌尿科主治醫師王彰德一再提醒民眾有血尿一定要盡快就醫檢查，「血尿不可怕，怕的是不在乎它」。記者周宗禎／攝影
衛福部台南醫院泌尿科主治醫師王彰德提供預防之道。記者周宗禎／攝影
衛福部台南醫院泌尿科主治醫師王彰德提供預防之道。記者周宗禎／攝影

血尿 罹癌 林襄

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