生態與空間的完美結合！3大案例帶你走入絕美「景觀設計」

近年來台灣在空間設計領域屢獲佳績，許多建築、景觀設計都經常斬獲國際大獎。在環境意識抬頭的風氣下，大家在空間方面上也越來越重視結合生態與綠植的結合，各式各樣精彩的景觀設計案例，經常出現在大眾的視野中。

在台灣眾多知名的景觀設計中，有許多獲獎無數的作品，當中也不乏曾經獲得國際獎項、揚名海外的案例。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查近一年「獲獎景觀設計」的網路探索概念，從中發現了「三貂嶺生態友善隧道」、「UNICA舊站特區」、「1895乙未保台紀念公園」等3大景觀設計，究竟這些地方在設計上都有什麼樣的特色，為什麼會引發網友討論呢？一起來看看吧！

▲「獲獎景觀設計」近一年探索概念。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

三貂嶺生態友善隧道

位於新北市瑞芳、雙溪交界的「三貂嶺生態友善隧道」，將自1985年開始封閉的三貂嶺鐵道隧道以環境永續的方式重新修復，原先隨著時代而沒落的工業遺址，成為承載著歷史與人文情懷的公共空間，以創新的設計理念，打造出文史與自然共融的城市空間，同時也是全台第一座採用鋼筋作為自行車道兼步道的歷史建築。人文和土地的連結，是三貂嶺生態友善隧道的重要精神，除了重現歷史風貌，更細心以生態工法保留原有的自然環境，在棧橋上留下樹木生長的空間，讓生態與建築共舞，參與隧道工程的法國建築師Jérôme Lanche也特別強調，「案子最感人的，是大家如此認真對待生態環境和歷史。通常做工程最怕生態議題或文化資產，但在這個案子兩者是共生的。」

兼顧歷史與生態的景觀設計空間，被封為「全台最美隧道」，不只有樹木穿梭其中、綠意盎然的棧道，還能一覽河道、山壁、鐵道交織成的景色；除此之外，隧道盡頭的「鏡面美景」也成為IG打卡熱點，吸引許多人前往拍照。出色的景觀設計在國際上屢獲肯定，除了近期榮獲加拿大魁北克設計大獎「GRANDS PRIX DU DESIGN Awards 2023」外，先前也以「THE DARK LINE時空暗線」為名，陸續奪下「AFEX 2023法國建築師境外設計大獎」首獎、「2023 WLA Awards世界景觀設計獎」優秀獎、「LILA Awards 2023國際景觀獎」年度大獎等國際獎項，4度揚名海外。

UNICA舊站特區

台東縣的「UNICA舊站特區」，連結舊車站與市區，成為嶄新的文創場域。延續台東舊車站的百年歷史，以車站、月台及部分鐵軌保留舊時代記憶，並透過整體建築設計進行空間再造，活化既有建物，打造出串連過去、現在與未來的多元場域。採用大面積玻璃的透明鏤空設計，低耗電、節能減碳的綠建築思維也呼應著台東永續、慢活的宜居城鄉願景。

代表著台東城市形象的UNICA舊站特區，在2022年接連獲得兩項國際大獎，先是在7月拿下2022法國NOVUM DESIGN AWARD（NDA）「城市規劃與景觀設計」類別金獎，更於11月在2022英國倫敦設計大獎「Landscape Design - International」類別的7組得獎作品中脫穎而出，奪下金獎，讓台東的城市風貌走向國際。

1895乙未保台紀念公園

位在桃園市平鎮區的「1895乙未保台紀念公園」，是為了紀念1895年乙未戰爭中以客家義民軍為主力的「安平鎮之役」而建。透過「乙未之環」串起公墓與公園，讓歷史與現代空間連結。此外，乙末之環的內側也以清水模打造出紀念之牆，牆面上的孔洞設計代表當年義民軍作戰使用的「槍眼」，包圍著半月形的「希望之泉」，形成代表性紀念地標。

乙未之環的中心點為乙未保台記憶展示館，走下希望之泉間的階梯猶如穿越時空，窺見從前的歷史記憶。除了文史意義外，園區也重視生態永續，以淺水道打造生物多樣性，讓整體空間充滿生機。承載歷史意義也兼顧自然環境的園區，接連獲得多項國內外大獎，諸如桃園市政府公共工程金品獎、行政院公共工程委員會公共工程金質獎、台灣景觀大獎、國家卓越建設獎、建築園冶獎以及MUSE Design Awards等等，讓更多人看見這段重要的歷史故事。





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月07日至2023年11月06日。