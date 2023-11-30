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政院編公務預算撥補 洪子仁：應設健保點值下限0.95

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，希望未來點值撥補能制度化，確保醫院點值至少0.95，以利醫院進行財務規劃，將有助優化醫療環境。本報資料照片
台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，希望未來點值撥補能制度化，確保醫院點值至少0.95，以利醫院進行財務規劃，將有助優化醫療環境。本報資料照片

行政院會會後記者會公布，明年健保總額成長率為4.7％，另衛福部將編列50餘億公務預算，確保健保點值至少為0.9元。對此，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表達肯定，但希望未來點值撥補能制度化，確保醫院點值至少0.95，以利醫院進行財務規劃，將有助優化醫療環境。

健保總額成長率高推估為4.7％。洪子仁說，醫界對於明年健保總額成長率為「首次觸及高推估」表達肯定，但總額太低不是一年、兩年的事，希望未來年年都能有6%以上的成長，讓健保總額逐年往上堆疊，才能在8年內趕上日、韓水準。總額足夠，疫後各界對於「醫療韌性」的期待才能落實，對於醫療環境，病患照護體質都能有所助益。

政院共撥出43.33億元公務預算挹注健保基金，加上由總額支出的8億元，共51.33億元，確保健保點值為0.9元。洪子仁表示，健保總額制度實施前，點值論量計酬、一點一元，期待政府將點值保障制度化，點值低於0.95時便啟動機制補貼。

洪子仁表示，透過點值補貼機制，可解決過去點值為之的問題，醫院能夠掌握預算規劃，提高財務可預測性，就能精準抓出預算，提撥為醫護人員加薪、優化IT環境等，改善醫護環境，讓醫護回流，提供民眾充實醫療服務，減少候床時間，提升醫療品質。醫療院所也可配合健保署透過專業審查，核刪不當醫療行為，若核刪後點值仍低於下限，就應啟動補償機制。

各界揣測，衛福部釋出利多或與執政黨未將醫界代表納入不分區立委名單、醫院評鑑提前洩漏等導致醫界不滿有關，不過醫界普遍持正面態度。前衛生署副署長張鴻仁也說，政府編列預算補點值，是因應新冠疫後點值下降，「是本就該給醫界」，外界不必有太多政治聯想。

健保 成長率 機制

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