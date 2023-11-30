國小打球傷口留疤40年不敢穿無袖 醫建議此法治療

蟹足腫發生與個人體質有關，女性的蟹足腫若出現在體表容易被看見處，影響觀瞻甚至自信，彰化縣50歲顏姓女子就讀國小時打躲避球，打到左肩破皮進而發生蟹足腫，到現在不敢穿無袖，近日考慮手術去除。

顏女小時候玩躲避球被打傷左肩，破皮後變成褐色蟹足腫，為了遮掩，她從不穿無袖衣服。無獨有偶，48歲的蘇姓女子1年前蚊蟲被咬傷，小傷疤逐漸隆起並擴張，變成一大兩小的3顆腫塊，曾癢到抓出蜂窩性組織炎，因外觀難看讓她不穿露背裝，到皮膚科診所注射類固醇，蟹足腫反覆發作，日前改到衛福部彰化醫院接受放射外科手術合併放射線治療，已順利去除背部蟹足腫。

彰化醫院放射腫瘤科醫師吳俊玠今天說，蟹足腫產生的機轉還不清楚，一般認為與體質有關，皮膚傷口修復時，過度活化的纖維母細胞、發炎細胞失去控制不斷進行修復，過程中導致局部的發炎反應和疼痛，進而隆起形成疤痕組織並向外擴張，雖然不會危及生命，但傷口周圍可能持續發紅、發癢或不時有刺痛感。

吳俊玠指出，第一線治療以保守治療為主，例如在疤痕注射類固醇藥物、冷凍治療、使用矽膠繃帶，若效果不彰，可考慮到放射腫瘤科門診評估放射線治療；先由外科醫師切除隆起擴張的疤痕組織，在手術後的24小時內用電子射束把放射線的劑量限縮在淺層的皮膚組織，減少其它器官暴露在放射線下；放射線療程3至5次後可下降復發率，簡單有效，很快就恢復平整的皮膚外觀。

蟹足腫常見於非裔美國人、西班牙人和亞洲人，前胸、耳垂、關節等為好發部位，有蟹足腫體質的民眾一定要避免產生新傷口，否則即使治好蟹足腫，也無法保證身體其它位置不會長出新的蟹足腫。