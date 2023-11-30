快訊

12月九大新制上路看過來！高鐵早鳥票實名制、小三通可線上購票

在健身界小有名氣！網紅驚傳「心臟驟停」猝逝 享年30歲

中職／60人名單出爐！桃猿名單外有鄉長、郭嚴文戰力最猛

國小打球傷口留疤40年不敢穿無袖 醫建議此法治療

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣蘇姓女子罹患蟹足腫，經放射線治癒。記者簡慧珍／攝影
彰化縣蘇姓女子罹患蟹足腫，經放射線治癒。記者簡慧珍／攝影

蟹足腫發生與個人體質有關，女性的蟹足腫若出現在體表容易被看見處，影響觀瞻甚至自信，彰化縣50歲顏姓女子就讀國小時打躲避球，打到左肩破皮進而發生蟹足腫，到現在不敢穿無袖，近日考慮手術去除。

顏女小時候玩躲避球被打傷左肩，破皮後變成褐色蟹足腫，為了遮掩，她從不穿無袖衣服。無獨有偶，48歲的蘇姓女子1年前蚊蟲被咬傷，小傷疤逐漸隆起並擴張，變成一大兩小的3顆腫塊，曾癢到抓出蜂窩性組織炎，因外觀難看讓她不穿露背裝，到皮膚科診所注射類固醇，蟹足腫反覆發作，日前改到衛福部彰化醫院接受放射外科手術合併放射線治療，已順利去除背部蟹足腫。

彰化醫院放射腫瘤科醫師吳俊玠今天說，蟹足腫產生的機轉還不清楚，一般認為與體質有關，皮膚傷口修復時，過度活化的纖維母細胞、發炎細胞失去控制不斷進行修復，過程中導致局部的發炎反應和疼痛，進而隆起形成疤痕組織並向外擴張，雖然不會危及生命，但傷口周圍可能持續發紅、發癢或不時有刺痛感。

吳俊玠指出，第一線治療以保守治療為主，例如在疤痕注射類固醇藥物、冷凍治療、使用矽膠繃帶，若效果不彰，可考慮到放射腫瘤科門診評估放射線治療；先由外科醫師切除隆起擴張的疤痕組織，在手術後的24小時內用電子射束把放射線的劑量限縮在淺層的皮膚組織，減少其它器官暴露在放射線下；放射線療程3至5次後可下降復發率，簡單有效，很快就恢復平整的皮膚外觀。

蟹足腫常見於非裔美國人、西班牙人和亞洲人，前胸、耳垂、關節等為好發部位，有蟹足腫體質的民眾一定要避免產生新傷口，否則即使治好蟹足腫，也無法保證身體其它位置不會長出新的蟹足腫。

手術 醫師

延伸閱讀

異膚患者邊睡邊抓難入眠？ 當心陷免疫惡性循環

彰化四連霸郷代50分鐘沒心跳 消防醫護接力CPR挽一命

如果不是她，此刻的我不知是否還活著！張詩欣醫師一聲「加油喔」 我走過死亡幽谷

郭婷筠出事了！失聲1周急救 崩潰「真的很慘」

相關新聞

影／66名台灣旅客遊越南芽莊 包機出問題險滯留機場

東南亞旅遊正夯，不少旅行社推出二線、三線城市包機直航套裝行程，但近日因越南方面包機業者未給付航空公司包機費，66名台灣旅...

台鐵推駕駛違規記點制 19項目集滿7點終生不得開車

台鐵局明年元旦改制國營台鐵公司，強化司機員管理，台鐵首祭記點汰除制，包括冒進號誌（闖紅燈）、過站不停、列車邊撞或機撞、停...

台南旅宿業大發 今年前8個月營業額創下近90億歷史新高

根據交通部觀光署台灣旅宿網最新統計資料，台南市旅宿業家數達846家史上新高，居六都之冠，同時，依據財政部統計資料，今年前...

鄭明典：3股冷空氣流竄 對台灣影響有限是這原因

最近包括日韓等地區氣溫都低，北海道風吹雪，首爾氣溫零下3度，之前全國都下雪了；大陸包括北京等氣溫也都降至零下。台灣最近有...

黴漿菌久咳好痛苦 中醫師推薦「這帖方劑」

肺炎黴漿菌目前沒有疫苗可預防，雖在國內僅低度流行，不過民眾仍感到憂心。中醫師指出，最常見的疾病型態為支氣管炎，特別是孩童...

影／劍湖山1600秒跨年煙火秀模擬曝光 秘境套票限量開賣

雲林劍湖山世界主題樂園打造跨年夜全台唯一摩天輪煙火秀，今年邁入17年，園方首創「雙跨年」煙火三部曲，12月29日起連續3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。