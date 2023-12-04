新北市社區心理衛生中心，與您共伴幸福「心」路程！

新北市政府以「串聯網絡，深耕社區」理念，連結社區網絡單位資源，在地化提供民眾專業的心理健康服務。

社區心衛中心服務介紹。 圖／新北市政府衛生局提供

新北市政府於111年成立「新店區」及「中和區」2處社區心衛中心，而今年再積極增添2處，預計114年前在全市成立7處社區心理衛生中心。新北市社區心理衛生中心將心理資源導入社區，並配置各專業人員，包括：心理師、職能治療師、護理師、心衛社工、關懷訪視員及心理輔導員等，提供專業的心理諮商及個案管理服務，致力於為新北市民的心理健康努力。

於社區心衛中心辦理ADHD親子手作料理活動。 圖／新北市政府衛生局提供

新北市衛生局表示，今年已是新北市社區心理衛生心成立的第二年，有別於去年「走入」社區的概念，今年更以「深耕」的理念，加強與社區網絡單位的連結，不僅與校園合作舉辦「青少年巡迴論壇」了解青少年關注的心理健康議題，也與長照單位共同推出「銀髮正念工作坊」促進長者心理健康，另也有「職場心理健康」、「父母支持團體」、「親子成長團體」等相關活動，為不同年齡層及族群的民眾，規劃更多元的活動與講座。

銀髮正念活動。 圖／新北市政府衛生局提供

新北市社區心理衛生中心也有駐點心理師傾聽民眾情緒困擾，預約心理諮商服務專線為(02)2257-2623，並在新北市衛生局網站也將陸續更新更多樣化的講座、團體等活動，歡迎民眾報名參與。

快樂爸比父母支持團體。 圖／新北市政府衛生局提供

此外，社區心理衛生中心也歡迎各網絡單位合作辦理心理健康相關活動，一同協力打造幸福社區！另若有成癮議題，也可撥打24小時免付費0800-770-885毒品危害防制中心諮詢專線，由專人為您服務。(新北市政府衛生局 廣告)