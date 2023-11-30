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避免混充洗產地 食安辦12月1日啟動牡蠣產地標示稽查

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農業部漁業署表示，國人選購國產可溯源牡蠣，支持國產優質水產品。圖／漁業署提供
農業部漁業署表示，國人選購國產可溯源牡蠣，支持國產優質水產品。圖／漁業署提供

行政院食安辦公室邀集衛生福利部及農業部，12月1日啟動今年「市售牡蠣產地標示稽查專案計畫」，提升食安作為及確保漁民與消費者權益。

農業部漁業署表示，為防範進口牡蠣混充台灣蚵銷售，農業部水產試驗所建立「牡蠣產地鑑定技術」，經衛福部食藥署審議通過並公開「牡蠣多重元素檢驗方法（TFDAF0035.00）」和「牡蠣物種之鑑別檢驗方法（TFDAF0036.00）」，檢驗方法可判別國產蚵及境外蚵，以科學方式檢驗及釐清是否有進口產品混充國產牡蠣，有助於國產牡蠣品牌建立及行銷。

漁業署表示，針對「市售牡蠣產地標示稽查專案計畫」，從110年12月起跨部會與衛生福利部食品藥物管理署辦理聯合稽查，輔導國內牡蠣養殖業者導入水產品溯源制度，舉辦相關教育訓練、推廣說明會等宣導牡蠣產地標示規定，目前國內約有730個牡蠣養殖戶取得水產品生產追溯條碼(簡稱QR CODE)，以及35個養殖戶通過產銷履歷驗證，未來將持續推動國產牡蠣可追溯制度，強化生產業者自主管理責任，揭露生產者資訊。

漁業署說，已與衛生福利部、水產試驗所、動植物防疫檢疫署等跨部會成立「牡蠣養殖輔導工作團隊」，輔導牡蠣產業自養殖技術、設備管理、加工安全及市場行銷等面向持續精進，提升國產牡蠣技術品質及加工處理設備，建立牡蠣產銷鏈。

農業部漁業署推動牡蠣養殖可追溯制度，強化業者自主管理責任，揭露生產者資訊。圖／漁業署提供
農業部漁業署推動牡蠣養殖可追溯制度，強化業者自主管理責任，揭露生產者資訊。圖／漁業署提供

牡蠣 農業部 漁業署

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