避免混充洗產地 食安辦12月1日啟動牡蠣產地標示稽查

行政院食安辦公室邀集衛生福利部及農業部，12月1日啟動今年「市售牡蠣產地標示稽查專案計畫」，提升食安作為及確保漁民與消費者權益。

農業部漁業署表示，為防範進口牡蠣混充台灣蚵銷售，農業部水產試驗所建立「牡蠣產地鑑定技術」，經衛福部食藥署審議通過並公開「牡蠣多重元素檢驗方法（TFDAF0035.00）」和「牡蠣物種之鑑別檢驗方法（TFDAF0036.00）」，檢驗方法可判別國產蚵及境外蚵，以科學方式檢驗及釐清是否有進口產品混充國產牡蠣，有助於國產牡蠣品牌建立及行銷。

漁業署表示，針對「市售牡蠣產地標示稽查專案計畫」，從110年12月起跨部會與衛生福利部食品藥物管理署辦理聯合稽查，輔導國內牡蠣養殖業者導入水產品溯源制度，舉辦相關教育訓練、推廣說明會等宣導牡蠣產地標示規定，目前國內約有730個牡蠣養殖戶取得水產品生產追溯條碼(簡稱QR CODE)，以及35個養殖戶通過產銷履歷驗證，未來將持續推動國產牡蠣可追溯制度，強化生產業者自主管理責任，揭露生產者資訊。