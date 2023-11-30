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近年首次觸及健保總額成長天花板 石崇良：健保費率不調整
行政院會拍板明年健保總額，總預算金額為8755億元、成長率4.7%。健保署長石崇良表示，此為近8年來成長率首次接近調整上限，預估明年底安全準備仍有1.86個月，未來健保費率不調整。
行政院今通過衛福部「113年健保總額成長率及點值調節」方案，明年健保成長成長率為4.7％，總預算金額為8755億元。而國發會日前核定的明年總額及成長率範圍為8581億元至8755億元，成長率為2.621%至4.7%。另，石崇良表示，歷年來有幾次成長率調漲將近上限，例如2018年為5.24%（上限5.5％），但這一次為近八年首次觸及上限。
石崇良表示，由於今年3月20日後新冠改以健保支應，中醫、西醫基層、醫院的服務量增加，導致點值稀釋；健保署採取兩階段撥補，針對高於2019年申報量部分每點補1元，若是平均點值仍未達到1點0.9元的話，會補到0.9元。
因此，石崇良說，今年第一季預計動支額度16.94億元，分別為中醫1.9億元及醫院15.04億元；第二季則是34.39億元，分別為中醫2.79億元、西醫5.65億元、醫院25.95億元，合計為51.33億元。
由於健保申報量有6個月的時間落差，石崇良表示，目前僅能先推算第一季及第二季狀況，第三、第四季若是有點值過低的問題，原則上仍會採這樣的兩階段方式來補足。
石崇良表示，推估今年底健保仍有1277億元餘額，相當於1.97個月安全準備水位。而隨著明年平均眷口數調降（減少健保收入約21億元）、基本工資調升（增加收入約52億元），以及公務預算撥補240億元、疫後特別預算200億元等影響收支，明年底預計會有1.86個月安全準備金、約1259億元結餘。
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