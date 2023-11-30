影／66名台灣旅客遊越南芽莊 包機出問題險滯留機場

東南亞旅遊正夯，不少旅行社推出二線、三線城市包機直航套裝行程，但近日因越南方面包機業者未給付航空公司包機費，66名台灣旅客險些滯留當地機場回不來，後來旅行社緊急成立自救會，自行包機返台；雖然旅客權益未受影響，但旅行社仍有損失，桃園市旅行商業同業公會理事長呂中豪呼籲政府重視包機相關辦法，嚴審業者資格。

慶澤旅行社指出，公司今年11月24日依國外團體旅遊定型化契約組團包機飛往越南芽莊旅遊，飛機航班由越南當地包機業者透過航空公司台灣代理商租賃航班執飛，按理業者應在航班起飛前7天將包機費付給航空公司，但航空公司遲至28日傍晚都沒收到款項，導致29日返台旅客無機可搭，幸好其他旅行社也有經營芽莊旅遊行程，同業之間緊急成立自救會包機，才未影響旅客權益。

慶澤目前與喜滿客、威悅、女王、昇霖等旅行社共組「越南芽莊包機自救會」，各旅行社承攬的旅行團已排到今年底，12月尚有3、8、13、17及22日5個航班，旅客總人數超過5百名，均按原定時間出團，包機由自救會直接向航空公司台灣代理商租賃航班執飛。

自救會強調旅客權益不受影響，不過慶澤因29日突發事件衍生數十萬元額外包機費；慶澤表示，包機業者稱沒有收到包機款項才沒辦法安排航班，但公司早在出團前就將費用交給業者，此部分將循法律途徑解決，不過業者在台並未設立公司，求償之路可能需要耗費不少時間與心力。

呂中豪表示，政府過去在觀光旅遊產業多著眼旅客權益問題，但近年包機直航旅遊興盛，國外旅遊業者也搶進國人出遊市場，期望此次事件能喚起政府重視，規範航空公司及代理商租賃航班前，應審慎檢視包機業者在台財務狀況及有無設立法人。