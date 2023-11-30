5G救護車增轉院品質 林口長庚救起6重症病童

衛福部醫事司推動「優化兒童醫療照護體系」中，其中一項為發展核心醫院，林口長庚為桃竹苗地區的兒童重症核心醫院，為增加兒童救護時的安全性，今年推出「5G救護車」，讓獨自在救護車上面對重症兒童時，有其他院內醫師可以同時協助治療，讓轉送的過程，兒童也能獲得最好的照顧。

林口長庚位於桃竹苗地區，是目前全國出生率最高的區域，目前林口長庚是桃竹苗地區，唯一被指定為兒童重難罕核心醫院。長庚兒童醫學中心兒童重症加護科醫師林建志表示，依衛福部規定，核心醫院需協助接送他院的重症兒科患者，假設A醫院收治的重症兒童病況變得嚴重，要轉到長庚醫院，長庚醫院需派救護車到A院去接重症病童。

長庚出車時，會派一位兒科醫師以及一位護理師協助接送，但是兒科外接服務，會在轉送過程中，患者會出現各種不可預測的病情變化，以前在傳統救護車上，醫師只能透過「電話」與院內醫療團隊聯繫，林建志說，在救護車高速駕駛的狀況下，4G通訊不穩，常常會斷訊，如果講到關鍵的治療方式斷線，在救護車上的兒科醫師會手足無措，也會讓原本狀況就已經非常危急的孩子，處境更為危險。

林口長庚與廣達合作推出「5G救護車」，林建志表示，5G救護車並非是把救護車改裝，而是改裝擔架，將可以移動的擔架，放置5G通訊的設備，即可降低改裝成本。目前協助救治的兒童重症有嚴重肺炎、新冠病毒引起的腦炎、腸病毒肺炎、呼吸窘迫、先天心臟病等患者。

林建志表示，9月14日5G救護車正式啟用後，已經接了6名兒童，分別是呼吸窘迫、新冠病毒引起的腦炎、先天心臟病的患者，也因為高品質的接送過程，6名孩童到院後都順利治療出院。