快訊

12月九大新制上路看過來！高鐵早鳥票實名制、小三通可線上購票

在健身界小有名氣！網紅驚傳「心臟驟停」猝逝 享年30歲

中職／60人名單出爐！桃猿名單外有鄉長、郭嚴文戰力最猛

5G救護車增轉院品質 林口長庚救起6重症病童

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
長庚兒童醫學中心兒童重症加護科醫師林建志表示，長庚與廣達研發的「5G救護車」自9月14日啟用後，已經協助救治6名兒童重症患者。記者陳雨鑫／攝影
長庚兒童醫學中心兒童重症加護科醫師林建志表示，長庚與廣達研發的「5G救護車」自9月14日啟用後，已經協助救治6名兒童重症患者。記者陳雨鑫／攝影

衛福部醫事司推動「優化兒童醫療照護體系」中，其中一項為發展核心醫院，林口長庚為桃竹苗地區的兒童重症核心醫院，為增加兒童救護時的安全性，今年推出「5G救護車」，讓獨自在救護車上面對重症兒童時，有其他院內醫師可以同時協助治療，讓轉送的過程，兒童也能獲得最好的照顧。

林口長庚位於桃竹苗地區，是目前全國出生率最高的區域，目前林口長庚是桃竹苗地區，唯一被指定為兒童重難罕核心醫院。長庚兒童醫學中心兒童重症加護科醫師林建志表示，依衛福部規定，核心醫院需協助接送他院的重症兒科患者，假設A醫院收治的重症兒童病況變得嚴重，要轉到長庚醫院，長庚醫院需派救護車到A院去接重症病童。

長庚出車時，會派一位兒科醫師以及一位護理師協助接送，但是兒科外接服務，會在轉送過程中，患者會出現各種不可預測的病情變化，以前在傳統救護車上，醫師只能透過「電話」與院內醫療團隊聯繫，林建志說，在救護車高速駕駛的狀況下，4G通訊不穩，常常會斷訊，如果講到關鍵的治療方式斷線，在救護車上的兒科醫師會手足無措，也會讓原本狀況就已經非常危急的孩子，處境更為危險。

林口長庚與廣達合作推出「5G救護車」，林建志表示，5G救護車並非是把救護車改裝，而是改裝擔架，將可以移動的擔架，放置5G通訊的設備，即可降低改裝成本。目前協助救治的兒童重症有嚴重肺炎、新冠病毒引起的腦炎、腸病毒肺炎、呼吸窘迫、先天心臟病等患者。

林建志表示，9月14日5G救護車正式啟用後，已經接了6名兒童，分別是呼吸窘迫、新冠病毒引起的腦炎、先天心臟病的患者，也因為高品質的接送過程，6名孩童到院後都順利治療出院。

救護車 長庚 醫師

延伸閱讀

嘉義19歲青年騎GOGORO撞貨車 疑煞車不及傷重死亡

大馬女星莊群施驟逝！昏迷前吐胃酸 全身發紫身亡「整個過程不到40分鐘」

8旬婦未接種流感疫苗 北市流感併發重症死亡首例

桃園累計12例流感併發重症 長者、幼兒這周打疫苗有好禮

相關新聞

影／66名台灣旅客遊越南芽莊 包機出問題險滯留機場

東南亞旅遊正夯，不少旅行社推出二線、三線城市包機直航套裝行程，但近日因越南方面包機業者未給付航空公司包機費，66名台灣旅...

台鐵推駕駛違規記點制 19項目集滿7點終生不得開車

台鐵局明年元旦改制國營台鐵公司，強化司機員管理，台鐵首祭記點汰除制，包括冒進號誌（闖紅燈）、過站不停、列車邊撞或機撞、停...

台南旅宿業大發 今年前8個月營業額創下近90億歷史新高

根據交通部觀光署台灣旅宿網最新統計資料，台南市旅宿業家數達846家史上新高，居六都之冠，同時，依據財政部統計資料，今年前...

鄭明典：3股冷空氣流竄 對台灣影響有限是這原因

最近包括日韓等地區氣溫都低，北海道風吹雪，首爾氣溫零下3度，之前全國都下雪了；大陸包括北京等氣溫也都降至零下。台灣最近有...

黴漿菌久咳好痛苦 中醫師推薦「這帖方劑」

肺炎黴漿菌目前沒有疫苗可預防，雖在國內僅低度流行，不過民眾仍感到憂心。中醫師指出，最常見的疾病型態為支氣管炎，特別是孩童...

影／劍湖山1600秒跨年煙火秀模擬曝光 秘境套票限量開賣

雲林劍湖山世界主題樂園打造跨年夜全台唯一摩天輪煙火秀，今年邁入17年，園方首創「雙跨年」煙火三部曲，12月29日起連續3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。