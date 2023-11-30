全球減塑大作戰 研究：酵素可分解塑膠

酵素成為塑膠危機的救星！研究人員發現，生物界中能降解塑膠的酵素，實驗更透過演化設計來強化酵素降解塑膠的能力。但研究人員指出，許多酵素在實驗室環境表現良好，但要發展應用到工業規模，恐怕還需要更多研究。

能降解塑膠的酵素

《BBC》報導，日本研究團隊在腐爛的樹葉堆中發現一種名為「LCC」的酵素，該物質能夠分解葉子上的蠟質。學者蘇萊曼也盼能透過該物質來加速塑膠分解，減緩塑膠汙染的狀況。

她將該酵素、PET塑膠（聚對苯二甲酸乙二酯）放入水中，經過了一個晚上後，塑膠出現了破洞與磨損的狀況。蘇萊曼回憶說，「當時我相當震驚」，意味著生物界開始出現能夠降解塑膠的酵素。

酵素之所以能降解有機材料，最主要就是因為演化導致酵素能夠分解或消化環境物質。然而，塑膠問世至今不到數十年，大多數酵素都未能降解這陌生的材質。但科學家就想透過設計演化的方式，找出能夠分解塑膠的酵素。

目前PET塑膠佔全球塑膠產量的18%，大多都用於聚酯纖維，成為許多衣服的原料，這些衣服大多數都會被焚燒或被掩埋。

工業化分解待克服

法國盧茲大學教授阿蘭瑪蒂就嘗試重新設計LCC，讓LCC成為分解PET塑膠。他強調，這種酵素效率相當高，能將複雜的塑膠，拆解成簡單分子，並重新再利用。

《德國研究中心》報導，專家指出，大多數酵素能在實驗室發揮很好的效果，但一旦時間加長，酵素就會失去活性。如果未來想要將分解酵素擴大到工業規模，就必須要有更標準化的實驗流程，確保未來酵素能持續發作用。

亥姆霍茲柏林材料與能源中心成員韋柏說，塑膠廢物存在於所有的水與土壤當中，然而現在塑膠回收率仍然相當差，所以在實驗室研究過程中，也應要考慮工業應用的重要性。

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