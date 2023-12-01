新北市衛生局「職得用心待你」邀請企業共同響應

您知道嗎？我們一天有超過10個小時，都是在工作職場中渡過，在職場跟同事一起努力的時間，可能比在家陪伴家人的時間還要長，因此，新北市政府衛生局為了照顧本市企業職場員工的心理健康，並且協助企業職場完善員工協助方案，推出「職得用心待你」的職場心理健康方案，由各區心理衛生中心的專業人員共同推行，與企業職場結合成為「心理衛生照護網絡」，攜手推動心理保健預防工作，歡迎有意願企業職場的雇主與員工都能加入我們，共同打造友善職場環境。

職能治療師帶領放鬆活動。 圖／新北市政府衛生局提供

根據今年8月新北市政府主計處「111年新北市人力資源調查統計分析」報告指出，新北市勞動力人口數為204萬3千人為六都之冠，其中，就業者高達196萬7千人，也是六都中最多人的城市，並且從勞動部勞動統計資料顯示，台灣人在2022年總工時為2007.6小時，在亞洲國家當中僅次於新加坡。因此，顧好企業職場員工的心理健康，已成為新北市政府一項重要挑戰。今年3月起，衛生局已與「全聯實業股份有限公司」、「葛瑪蘭汽車客運股份有限公司」、「躍獅健康股份有限公司」等大型連鎖企業職場合作，共同辦理職場心理健康促進講座，另外也媒合多家長照與居家服務單位，針對照顧服務員辦理心理健康知能講座，期望能成為民眾在企業職場中的好夥伴。

針對不同公司需求提供合宜紓壓活動。 圖／新北市政府衛生局提供

方案分為三面向，首先歡迎企業在規劃員工協助方案時，聯繫衛生局合作辦理職場心理健康促進講座，企業員工亦可自行在網站搜尋時輸入「心理急轉彎」關鍵字樣，自主學習心理健康相關知能；其次企業可運用本局心情檢測站相關檢測工具，陪同員工檢視情緒壓力情形，本局也將持續推廣免費心理諮詢專線，讓職場員工在面臨工作壓力時，能有適合的情緒紓壓與自我照護管道。第三則提供更多心理健康資訊及資源供企業及員工使用。

由專業人員協助與討論情緒狀態。 圖／新北市政府衛生局提供

新北市社區心理衛生中心持續辦理職場心理健康方案「職得用心待你」，歡迎企業職場加入，若要辦理心理健康促進講座，可填寫線上問卷，或以電子郵件方式聯絡企業窗口：AP39683@ntpc.gov.tw。另也可關注新北市社區心理衛生中心網站，網站上將陸續更新多樣化的講座、團體等活動，歡迎民眾報名參與。

若有心理諮商需求，也可聯繫預約心理諮商服務專線(02)2257-2623，感謝您願意跟我們一起打造友善職場環境，讓每一個努力工作的人，都值得被用心對待。(新北市政府衛生局 廣告)