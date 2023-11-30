2型糖尿病福音 研究：快走就能降低近4成患病風險

國際糖尿病聯盟（International Diabetes Federation）2017年資料估計，全球糖尿病患者將在2045年達到6.3億人。台灣的糖尿病患者已超過230萬人，每年新增16萬人且多為第2型糖尿病。幸好近期英國一項研究發現，只需要快走，就能將罹患第2型糖尿病的機率降低39%。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究發表在《英國運動醫學期刊》，倫敦帝國學院的研究團隊發現，快走能夠降低罹患第2型糖尿病的機率。受試者的步行速度為「6公里/小時」，罹患風險降低39%，且隨著速度提升，每提升「1公里/小時」的速度，患病風險就再下降9%。

研究團隊分析從1999年到2022年之間的10項研究，研究對象包含來自英國、美國和日本的50萬8121名成年人。研究團隊發現，以「3公里/小時」到「5公里/小時」之間的速度步行，罹患第2型糖尿病的機率就降低15%。

步行速度越快，患病機率就越低。專家認為，這可能是因為步行速度越快的人更健康、肌肉質量更大，整體而言也更健康。研究團隊指出，第2型糖尿病通常跟肥胖有關，快走不只有利降低罹患糖尿病風險，也有助於減肥，提高胰島素敏感性。

衛生福利部國民健康署建議，成人若想要提升促進健康體能，每週至少要運動3次，每次至少20分鐘，運動時心跳率應達最大心跳率百分之60以上，稍流汗並自覺有點喘又不會太喘。