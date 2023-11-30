快訊

捲雙重國籍風波！吳欣盈強調「我已放棄美國籍」 喊這時間點見真章

2023縣市幸福指數大調查 台北市勇奪冠軍！其餘縣市排名曝光

亞錦賽／棒協希望開放單場4萬人 但「我們不是房東」

2型糖尿病福音 研究：快走就能降低近4成患病風險

聯合新聞網／ 綜合報導
近期英國一項研究發現，只需要快走，就能將罹患第2型糖尿病的機率降低39%。示意圖／ingimage
近期英國一項研究發現，只需要快走，就能將罹患第2型糖尿病的機率降低39%。示意圖／ingimage

國際糖尿病聯盟（International Diabetes Federation）2017年資料估計，全球糖尿病患者將在2045年達到6.3億人。台灣的糖尿病患者已超過230萬人，每年新增16萬人且多為第2型糖尿病。幸好近期英國一項研究發現，只需要快走，就能將罹患第2型糖尿病的機率降低39%。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究發表在《英國運動醫學期刊》，倫敦帝國學院的研究團隊發現，快走能夠降低罹患第2型糖尿病的機率。受試者的步行速度為「6公里/小時」，罹患風險降低39%，且隨著速度提升，每提升「1公里/小時」的速度，患病風險就再下降9%。

研究團隊分析從1999年到2022年之間的10項研究，研究對象包含來自英國、美國和日本的50萬8121名成年人。研究團隊發現，以「3公里/小時」到「5公里/小時」之間的速度步行，罹患第2型糖尿病的機率就降低15%。

步行速度越快，患病機率就越低。專家認為，這可能是因為步行速度越快的人更健康、肌肉質量更大，整體而言也更健康。研究團隊指出，第2型糖尿病通常跟肥胖有關，快走不只有利降低罹患糖尿病風險，也有助於減肥，提高胰島素敏感性。

衛生福利部國民健康署建議，成人若想要提升促進健康體能，每週至少要運動3次，每次至少20分鐘，運動時心跳率應達最大心跳率百分之60以上，稍流汗並自覺有點喘又不會太喘。

糖尿病 運動 健走

延伸閱讀

婦科醫生曝內診常看到「這尷尬情形」 一步驟就能簡單避免

愛愛多久最剛好？ 研究：男性平均只持續5分半

男子頭痛5個月找不到原因 檢查發現「筷子卡腦袋」

影／驚悚！整鼻注射填充物 女子鼻子壞死脫落慘遭毀容

相關新聞

東北季風發威！北東濕涼有雨下到周六 最冷時間點只剩15度

東北季風持續影響至周六，中央氣象署表示，明、後天北部、東半部局部短暫雨，其中東北部、大台北山區等有局部大雨發生機率；周六...

黴漿菌疫情狂燒 藥師公會理事長爆：陸配紛赴藥局買「這款藥」想寄回鄉

中國大陸北方呼吸道疫情嚴重，尤其黴漿菌案例數升溫。藥師公會全聯會理事長黃金舜今表示，2周前開始已有陸配在內等民眾，紛紛到...

影／高雄必比登名店出包 衛生局開罰「貳哥食堂」、「廖記米糕」

高雄「貳哥食堂」、「廖記米糕」曾名列必比登推薦名單，是網紅必朝聖的名店，但卻被高市衛生局抓到「貳哥食堂」儲放過期食品，「...

12月九大新制上路看過來！ 高鐵早鳥票實名制、小三通可線上購票

時序邁入2023年最後一個月，12月開始有不少全國和地方新制上路攸關你我權益或是荷包消長，如果沒仔細看清楚遵守，一不心就會破財…

近年首次觸及健保總額成長天花板 石崇良：健保費率不調整

行政院會拍板明年健保總額，總預算金額為8755億元、成長率4.7%。健保署長石崇良表示，此為近8年來成長率首次接近調整上...

影／66名台灣旅客遊越南芽莊 包機出問題險滯留機場

東南亞旅遊正夯，不少旅行社推出二線、三線城市包機直航套裝行程，但近日因越南方面包機業者未給付航空公司包機費，66名台灣旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。