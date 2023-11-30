快訊

整理包／「遠亞併」12月15日上路 合併後用戶權益、換SIM卡、帳單繳費問題一次看

長榮航空傳發5、6個月年終 工會怒批「敷衍」：至少應發10至16個月、年度調薪5千

醫療科技展秀AI實力 北醫體系三院區展智慧醫療決心

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
北醫附醫胸腔內科主任周百謙研發「衛星X光檢查中心」，該產品是以「三層雙能」的方式，讓民眾照一次X光，即可顯影三種X光片。記者陳雨鑫／攝影
北醫附醫胸腔內科主任周百謙研發「衛星X光檢查中心」，該產品是以「三層雙能」的方式，讓民眾照一次X光，即可顯影三種X光片。記者陳雨鑫／攝影

台灣醫療科技展今展開，各家醫院多以人工智慧（AI）為展出主軸，台北醫學大學附設醫院今展出五大AI產品，其中，因應高齡化社會，用AI結合檢測工具，推失智預測模組，替亞健康患者提早預設失智風險；因應十大癌症死因之首肺癌的發生率增加，研發照射一次即可有3種顯影模式的X光檢查，多項AI產品，凸顯北醫附醫走向智慧醫院的決心。

全台失智人口被預測已有30萬多人，未來失智症對於社會的負擔，將會愈來愈大。北醫附醫影像醫學部神經放射診斷科主任陳震宇表示，北醫附醫研發「DeepBrain Cognito：多模人工智慧個人化4D高齡健康失智預測模組」，是透過MRI磁振影像，預測未來腦皮質萎縮區域，藉此即可預測民眾未來發生失智的機率，以及可能會出現的失智症狀，目前希望能推廣到社區，針對亞健康族群，提早做一監測。

另，因應肺癌患者愈來愈多，北醫附醫胸腔內科主任周百謙研發「衛星X光檢查中心」，該產品是以「三層雙能」的方式，讓民眾照一次X光，即可顯影三種X光片，可照出一張軟組織片子、單純骨骼以及綜合軟組織以及骨骼的X光。

北醫附醫事業發展部副主任陳建華表示，衛星X光檢查中心可以降低等待影像檢驗的排隊時間，也可以降低輻射曝光量。且如果體內有心臟節律器，系統會穿過心臟節律器，可以清楚拍攝到後方組織，即時揪出病灶，目前對於肺部結節、肺癌都能協助檢驗，未來不僅能運用在肺部疾病，也能推廣到其他疾病。

其餘展示的產品包含「智慧床墊壓力感測系統」、「擴增虛擬實境神經性疾病復健系統」、「微創遠端橈骨骨折復位鉗3D列印輔助器材」皆是以AI結合檢測的方式，增加醫療效能。

同屬於北醫體系的萬芳醫院開發「失智症AI數位認知治療系統」，失智症患者透過AI操作，提升日常生活的執行能力；雙和醫院則是主打「全方位腎力精準數位醫療系統」，自動辨識急性腎傷害的狀況，有助於提高回診率。

台北醫學大學董事長陳瑞杰表示，北醫體系積極發展智慧醫療，除了此次展覽項目外，更配合衛福部政策，轉型次世代數位電子病歷，四院一體，依照FHIR規範，打造以網頁式為主體架構之單一系統與介面（web-based common architecture、one protocol、single platform），預計今年12月起於附設醫院、雙和醫院、萬芳醫院依序轉換。

台北醫學大學校長吳麥斯表示，北醫大體糸以病人為中心，將醫療結合科技與綠色永續發展的概念，跟著世界一起往前進，不僅追求醫療品質，更因應世界趨勢，迎接高齡健康的未來。

北醫附醫院長施俊明表示，近年來永續發展的風潮席捲全球，其中醫療產業在照護服務以及藥品醫材的製造上都屬於高耗能產業，智慧醫療的運用可能成為解方之一。

微創遠端橈骨骨折復位鉗3D列印輔助器材，降低骨科手術的時間，也能降低併發症發生機率。記者陳雨鑫／攝影
微創遠端橈骨骨折復位鉗3D列印輔助器材，降低骨科手術的時間，也能降低併發症發生機率。記者陳雨鑫／攝影
台北醫學大學體系今於醫療科技展以「AI」為主軸，展示多項結合AI的醫材以及檢驗檢查系統等。記者陳雨鑫／攝影
台北醫學大學體系今於醫療科技展以「AI」為主軸，展示多項結合AI的醫材以及檢驗檢查系統等。記者陳雨鑫／攝影

失智症 北醫大 X

延伸閱讀

認知能力比吃得少的人年輕8.5歲 多吃這類食物可降失智風險

SNQ肯定 關渡醫院失智友善照顧模式 今醫療科技展現成果

肺癌成為台灣最新癌王！9大篩檢步驟教你預防肺癌

專家籲設國家級肺癌辦公室 衛福部表態待評估

相關新聞

台鐵推駕駛違規記點制 19項目集滿7點終生不得開車

台鐵局明年元旦改制國營台鐵公司，強化司機員管理，台鐵首祭記點汰除制，包括冒進號誌（闖紅燈）、過站不停、列車邊撞或機撞、停...

台南旅宿業大發 今年前8個月營業額創下近90億歷史新高

根據交通部觀光署台灣旅宿網最新統計資料，台南市旅宿業家數達846家史上新高，居六都之冠，同時，依據財政部統計資料，今年前...

鄭明典：3股冷空氣流竄 對台灣影響有限是這原因

最近包括日韓等地區氣溫都低，北海道風吹雪，首爾氣溫零下3度，之前全國都下雪了；大陸包括北京等氣溫也都降至零下。台灣最近有...

黴漿菌久咳好痛苦 中醫師推薦「這帖方劑」

肺炎黴漿菌目前沒有疫苗可預防，雖在國內僅低度流行，不過民眾仍感到憂心。中醫師指出，最常見的疾病型態為支氣管炎，特別是孩童...

影／劍湖山1600秒跨年煙火秀模擬曝光 秘境套票限量開賣

雲林劍湖山世界主題樂園打造跨年夜全台唯一摩天輪煙火秀，今年邁入17年，園方首創「雙跨年」煙火三部曲，12月29日起連續3...

北台灣今起轉涼降溫5度 周五晚周六晨最冷15度

東北季風影響至周日，今天北台灣轉涼，高溫下降4至5度，明後天中南部溫度明顯下降。中央氣象署指出，周五晚上至周六清晨溫度最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。