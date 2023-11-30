醫療科技展秀AI實力 北醫體系三院區展智慧醫療決心

台灣醫療科技展今展開，各家醫院多以人工智慧（AI）為展出主軸，台北醫學大學附設醫院今展出五大AI產品，其中，因應高齡化社會，用AI結合檢測工具，推失智預測模組，替亞健康患者提早預設失智風險；因應十大癌症死因之首肺癌的發生率增加，研發照射一次即可有3種顯影模式的X光檢查，多項AI產品，凸顯北醫附醫走向智慧醫院的決心。

全台失智人口被預測已有30萬多人，未來失智症對於社會的負擔，將會愈來愈大。北醫附醫影像醫學部神經放射診斷科主任陳震宇表示，北醫附醫研發「DeepBrain Cognito：多模人工智慧個人化4D高齡健康失智預測模組」，是透過MRI磁振影像，預測未來腦皮質萎縮區域，藉此即可預測民眾未來發生失智的機率，以及可能會出現的失智症狀，目前希望能推廣到社區，針對亞健康族群，提早做一監測。

另，因應肺癌患者愈來愈多，北醫附醫胸腔內科主任周百謙研發「衛星X光檢查中心」，該產品是以「三層雙能」的方式，讓民眾照一次X光，即可顯影三種X光片，可照出一張軟組織片子、單純骨骼以及綜合軟組織以及骨骼的X光。

北醫附醫事業發展部副主任陳建華表示，衛星X光檢查中心可以降低等待影像檢驗的排隊時間，也可以降低輻射曝光量。且如果體內有心臟節律器，系統會穿過心臟節律器，可以清楚拍攝到後方組織，即時揪出病灶，目前對於肺部結節、肺癌都能協助檢驗，未來不僅能運用在肺部疾病，也能推廣到其他疾病。

其餘展示的產品包含「智慧床墊壓力感測系統」、「擴增虛擬實境神經性疾病復健系統」、「微創遠端橈骨骨折復位鉗3D列印輔助器材」皆是以AI結合檢測的方式，增加醫療效能。

同屬於北醫體系的萬芳醫院開發「失智症AI數位認知治療系統」，失智症患者透過AI操作，提升日常生活的執行能力；雙和醫院則是主打「全方位腎力精準數位醫療系統」，自動辨識急性腎傷害的狀況，有助於提高回診率。

台北醫學大學董事長陳瑞杰表示，北醫體系積極發展智慧醫療，除了此次展覽項目外，更配合衛福部政策，轉型次世代數位電子病歷，四院一體，依照FHIR規範，打造以網頁式為主體架構之單一系統與介面（web-based common architecture、one protocol、single platform），預計今年12月起於附設醫院、雙和醫院、萬芳醫院依序轉換。

台北醫學大學校長吳麥斯表示，北醫大體糸以病人為中心，將醫療結合科技與綠色永續發展的概念，跟著世界一起往前進，不僅追求醫療品質，更因應世界趨勢，迎接高齡健康的未來。