缺藥危機再延燒 立委：應提到政院層級

「每天打開基層藥局的群組，都有人在上面喊缺藥！」公教軍警消聯合總會副總會長、藥師沈采穎30日於記者會指出，現在食藥署面對基層缺藥，只會要求藥師到平台登錄，卻未能主動解決問題。國民黨立委林為洲呼籲，食藥署應建立主動查核藥物的機制，並將缺藥議題提高到行政院層級。

連抗生素也告缺

林為洲表示，近期與基層藥局與藥師全聯會聯繫後發現，國外進口的抗生素已買不到，而國內生產的抗生素有配額制度，導致基層藥局缺藥狀況更加嚴峻。然而，食藥署面對缺藥問題，卻總是要業者上平台登錄，缺乏主動查核的機制，也無法掌握藥品調度的狀況。

沈采穎指出，現在基層藥局已經頻頻喊缺藥，與其花時間去平台登錄，不如在群組趕緊跟其他藥師換藥。但如今食藥署的回應還是千篇一律，要基層藥師上平台登錄缺藥狀況，最後就形成「基層缺藥，中央不知」的窘境。

她說，政府今年成立「缺藥中心」，其三大目標就是「解決」、「緩解」與「預防」，但現在卻連第一步「解決」都難以做到，如抗生素、鼻噴劑都出現短缺的狀況，未來六歲以下的小朋友也可能沒退燒糖漿可以喝。

分級醫療已成困局

林為洲也指出，政府的缺藥中心恐怕是形同虛設，因為現在缺藥中心的人力都是兼任，難以做到監督現況的工作，導致現在能最基礎的抗生素藥物都出現缺貨的狀況。

「基層藥局缺藥，更是分級醫療弊病的照妖鏡，」沈采穎強調，現在分級醫療已經變成「階級醫療」，出現醫學中心有藥，但社區藥局缺藥的狀況。她建議要「433」比例合理分配藥物，也就是4成藥物給大醫院、3成給診所、3成分配給社區藥局。

林為洲呼籲，食藥署應建立主動盤查藥物的機制，建議專人專線辦理社區藥局缺藥的問題，並將缺藥議題提高到行政院層級。

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