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就醫增加稀釋點數 政院決補貼醫院

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院30日宣布，以公務預算補貼健保點數被稀釋的狀況。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
行政院30日宣布，以公務預算補貼健保點數被稀釋的狀況。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

健保點數因就醫多而被稀釋，醫界反彈收益減少，行政院與宣布補貼。行政院30日宣布補貼健保總額的點數至每點1元，不足0.9元者則補至0.9元，目前第一、第二季預期會補貼51億元，將會用公務預算與健保基金支應。至於下半年的補助狀況，衛福部次長王必勝表示，應該會比較少。

健保總額是先確定預算金額，醫療服務給付則在事後論點數計算。一旦點數爆量，「點值」就會稀釋，今年3月10日新冠肺炎改類之後，民眾就醫爆量，使用醫療服務明顯變多，點值稀釋，一點不足1元，形同醫院診所的進帳打折。

賴清德為選舉做球

民進黨總統候選人賴清德29日於中常會率先表示，他與行政院討論，希望面對醫界改善工作條件請求上正面回應，包括新冠肺炎與類流感申報量高於2019年同期點數予以補助、以1.1元來計算；經第一階段挹注，該分區平均點值仍未到每點0.9元者補至0.9元。補助金額可依結算點值重新估算。

因此，行政院30日便宣布，將以公務預算挹注健保總額補助。健保署長石崇良指出，經統計，112年第1、2季各總額部門診斷為新冠肺炎與類流感案件，相較108年同期顯有成長，因此就相較108年同期增加之費用點數，比照降級前之公務預算支應模式，以1點1元計算費用補入各該分區。

上半年約補貼51億

石崇良表示，經估算112年第1、2季中醫、西醫基層及醫院部門，合計共須動支約51.33億元，其中中醫4.7億元，西醫基層5.65億元，醫院40.99億元。有關預算來源，將優先動支112年健保總額預算之其它預算8億元。不足部分，由行政院112年以公務預算挹注全民健康保險基金240億元支應。

被問到下半年的點數稀釋狀況，王必勝回應說，由於相關就醫有下降的趨勢，因此下半年的點數補助應該不會像第一與第二季的51億那麼多。

他也說，非預期風險點值的制度未來還會繼續實施，相關經費也會依照財務狀況調整。

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