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台鐵推駕駛違規記點制 19項目集滿7點終生不得開車

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
台鐵示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

台鐵局明年元旦改制國營台鐵公司，強化司機員管理，台鐵首祭記點汰除制，包括冒進號誌（闖紅燈）、過站不停、列車邊撞或機撞、停車位置不當、漏乘脫班等19項行為，分別記1至3點不等；若累積滿7點，終生不得再駕駛列車。

記點制度今年10月3日上路實施後，台鐵局統計，有4名司機員遭記點，均為停車位置不當，一旦超出月台，可能致乘客下車時跌落軌道。

台鐵局表示，司機員共有19項情況，停車位置不當、無故拒絕乘務、延遲接班或漏乘，記1點；過站不停、擅自更改ATP列車參數，或是非正線上冒進號誌、撞擊止衝擋、擠壞轉轍器、列車或車輛出軌等，記2點；超速、違反閉塞原則開車、列車防護系統應使用而未使用，以及正線上冒進號誌、撞擊止衝擋、擠壞轉轍器、列車或車輛出軌等，則記3點。

台鐵局表示，一旦記滿7點，終生不得再開車。除了記1至3點，最嚴重是一次就汰除，如普悠瑪事故中司機員關掉ATP行駛釀禍。台鐵局表示，目前司機員還有公職人員身分，就算被記滿7點仍能調到其他單位，如做檢修等，但會失去乘務旅費、危險津貼、司機員加班費等。明年元旦公司化後進用的司機員，被記滿7點是比照現行調職或直接汰除，目前還未定。

台鐵 車位

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