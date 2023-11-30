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烈嶼衛生所攜手亞東醫院遠距會診 看名醫不用跑台灣
烈嶼有「離島中的離島」之稱，過往就醫不便，金門縣衛生局積極推動遠距醫療服務，透過與國內醫學中心的合作，成功開啟視訊醫療的新頁，從今年7月起，烈嶼鄉衛生所與亞東紀念醫院攜手展開眼科、耳鼻喉科、皮膚科、心臟內科、神經內科等科別的遠距會診，讓當地居民能獲得更優質的醫療服務，也大幅提升了就醫品質，不少民眾都說，不用飛台灣就可以看到名醫，感覺方便多了。
據了解，這項遠距會診，藉由數位、影像串流、5G通訊、遠距診療系統等智慧醫療科技，由在地端醫師診察病人，由遠距端專科醫師透過視訊給予診療建議，為離島民眾提供更便捷、高效的醫療照護。
「醫生，我眼睛常常覺得不舒服，怎麼一直沒好」... 透過烈嶼衛生所與亞東紀念醫院的遠距會診，民眾可以請台灣的醫生協助會診疑難雜症，少掉不少舟車勞頓的辛勞，洪姓民眾表示，透過是會診，真的方便不少，減少搭飛機跨海的麻煩，且透過視訊問診，感覺醫生就坐對面，方便又有效率。
烈嶼衛生所指出，遠距會診不僅讓醫療場所由「診所或醫院」轉移到「居家」，也讓高齡長者在家就能接受較完整的醫療服務，盡可能避免離開熟悉環境及避免剝奪參加社會活動的機會，因而造成生、心理相關疾病；同時也有效應對了高齡化社會和離島的醫療需求，使得專業醫療資源能夠覆蓋更廣泛的地區，為離島地區的民眾提供及時且高品質的醫療服務，以弭平城鄉差距。
面對高齡化社會趨勢到來，金門縣政府積極推動「醫療在地化」，金門縣衛生局說，除了積極向中央爭取在離島設置遠距醫療服務試辦地點外，更與國內醫學中心攜手，全面守護金門縣民的健康。目前這只是遠距醫療的開端，未來將進一步擴及其他醫療院所，以建立更全面的遠距醫療網絡，滿足更多縣民的醫療需求。
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