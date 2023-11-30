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清冠一號拼明年拿藥證 專家：已有廠商規畫其他適應症

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
清冠一號目前仍處於緊急使用授權（EUA）狀態。圖／聯合報系資料照片
清冠一號目前仍處於緊急使用授權（EUA）狀態。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎期間，不少民眾都有吃過台灣清冠一號，但該藥品目前仍處於緊急使用授權（EUA）狀態，力拼明年6月取得正式藥證，專家指出，目前已有廠商著手規畫申請其他適應症的臨床試驗，以對抗流感病毒的效果而言，雖不及西藥的克流感有效，但可以透過好的免疫調節、讓身體更快復原。

衛福部長薛瑞元曾在本月中表示，新冠肺炎疫情期間，中醫藥研究所研發的台灣清冠一號帶給民眾信賴，是中醫藥發展契機，衛福部已訂定中草藥複方驗證標準以利申請藥證，有助中醫藥長久發展。

中醫藥研究所中藥發展組助理研究員邱俊棠說，清冠一號的EUA預計在明年6月30日到期，希望能在到期前取得正式藥證，目前已有廠商準備解密實驗，根據基因體分析，清冠一號在免疫失調有很好的改善效果，因為病毒或者細菌造成的不適，會在過程中慢慢改善。

邱俊棠表示，以克流感為例，抗病毒的效果嚴格來說不會比西藥的「克流感」來得好，但會讓身體有好的免疫條件、讓身體更快復原。中醫藥研究所中藥與腫瘤免疫學實驗室助理研究員魏紋祈則提到，已有廠商著手規劃其他適應症的臨床試驗。

國家中醫藥研究所長蘇奕彰說，台灣清冠一號授權生產的產品已外銷60國，全球使用人數超過400萬人，我國公費防疫清冠治療達183萬人，發表4篇基礎及臨床研究國際醫學學術論文，療效獲全球肯定。

蘇奕彰表示，「荊防敗毒散」為基礎，原方組成為荊芥、防風、柴胡、茯苓、桔 梗、川芎、羌活、獨活、枳殼、甘草、前胡等藥物。主治 外感風寒濕邪、惡寒發熱、頭痛項強、肢體痠痛、腮腫、 無汗、鼻塞、咳嗽有痰、苔薄白、脈浮緊等類流感症狀；功效為解表宣肺、清熱解毒、寬胸化痰、和胃降氣。

中醫 流感病毒 清冠一號

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