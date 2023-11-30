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秋冬橘紅落羽松美景來了！台中山線3大賞松秘境曝光

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中泰安落羽松秘境。記者劉柏均／攝影
台中泰安落羽松秘境。記者劉柏均／攝影

橘紅色的落羽松美景，每年出現在11月至隔年2月的秋冬時刻，中市觀旅局以「台灣好行888路豐后線」，規畫后里、豐原、石岡和泰安旅遊線，感受秋冬景緻，有場浪漫落羽松小旅行；局長陳美秀直接點出該線3處落羽松秘境，讓民眾能在山城拍攝落羽松美照拍好拍滿。

陳美秀表示，在挑物古道附近的「石岡落羽松」，民眾可搭豐后線至「東豐/后豐鐵馬道站」，騎乘租賃單車前往后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊，沿途可見證百年歷史的九號隧道、跨越大甲溪的花樑鋼橋、鐵道酒莊等，再從石崗區九房錯的豐勢路山下巷，進入挑物古道附近落羽松秘境。

陳美秀也推薦第二個落羽松秘境，就在麗寶樂園度假區「落羽松大道」，搭乘豐后線至「麗寶國際賽車場站」下車步行，即可抵達綿延約1公里的落羽松大道，如詩如畫，隨便拍都好看。另也可就近參觀麗寶國際賽車場、OUTLET等，滿足吃喝玩樂購需求。

此外，陳美秀也建議可到后里泰安欣賞落羽松，搭豐后線到「泰安車站」下車，可期ubike前往，即可抵達泰安國小旁的泰安落羽松，園區更有水上造景、裝置藝術可拍照打卡，更可到泰安鐵道文化園區，感受百年歲月的市定古蹟泰安舊火車站。

台中泰安落羽松秘境。記者劉柏均／攝影
台中泰安落羽松秘境。記者劉柏均／攝影
台中泰安落羽松秘境。記者劉柏均／攝影
台中泰安落羽松秘境。記者劉柏均／攝影
台中百年市定古蹟泰安舊火車站。圖／中市府提供
台中百年市定古蹟泰安舊火車站。圖／中市府提供
台中石岡落羽松。圖／中市府提供
台中石岡落羽松。圖／中市府提供

落羽松 鐵道

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