啦啦隊暖場 新光醫院醫療展AI為主軸 院長掛心大陸疫情

2023台灣醫療科技展今開展，新光醫院今年以AI、VR為主題，展出多項智慧醫療照護科技，並請來啦啦隊表演炒熱氣氛。正值大陸多病原呼吸道疫情，院長侯勝茂表達擔憂，並說，善用智慧科技正是減少感染的良方之一。

新冠疫情才剛塵埃落定，大陸北方又傳出多病原呼吸道疾病疫情，引發擔憂。侯勝茂表示，醫院與科技業者合作，研發一套雙螢幕的看診系統，醫師電腦作業即時顯示於患者面前的螢幕，類似超商收銀系統，但能處理的資訊更多元，包括影像學檢查結果等，都能透過系統說明，過程中醫師與病人能保持安全距離，減少感染風險。

被問及對大陸疫情是否擔心，侯勝茂坦言，醫院還是有些憂慮，感染患者一多，抗生素抗藥性就會產升，且若一次湧入大量患者，醫院醫療量能恐受影響，「這不能掉以輕心，一定要密切注意、監控。」

2023台灣醫療科技展11月30日至12月3日於南港展覽館1館舉行，因參展廠商、攤位眾多，各家醫院為吸引目光無不各顯其招。有醫院找了工讀生穿上大型娃娃裝，新光醫院的招牌特色則是請來啦啦隊勁歌熱舞炒熱氣氛，吸引大量民眾圍觀搶拍。

至於展覽主題，今年新光醫院以「AI聯手VR智慧虛實體驗，讓未來擁有無限可能」為主題與昕新智慧診所、新光保全、HTC、群創光電、筑波醫電、遠傳等業者聯合展出。侯勝茂表示，結合人工智慧（AI）是當今照護趨勢，本次醫療科技展新光醫院展出多項AI結合照護的科技，民眾可以現場體驗。