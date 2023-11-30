秋冬好發呼吸道疾病 清冠一號對類流感腸病毒也有效

秋冬好發呼吸道疾病，尤其最近中國黴漿菌等疫情猖獗引發關注。清冠一號對COVID-19防疫貢獻非常大，中醫師公會今天發表研究結果，證實對類流感、腸病毒等都有療效。

中醫自古以來就有「疫病」之說，中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆今天上午在「清冠一號對類流感疾病的應用」記者會指出，「感冒」一詞首見於北宋，而在中醫分類上，依據症狀表現不同，又分為風寒感冒與風熱感冒。

詹永兆說，近期入冬後有許多呼吸道傳染病活躍，特質類似於中醫所稱的「風溫病」，原為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）開發的方劑「清冠一號」不只對COVID-19有效，對許多病毒、類流感疾病等也有效。

國家中醫藥研究所助理研究員魏紋祈解釋，感染COVID-19後，引發細胞過度發炎反應，進而產生免疫失調、造成自身細胞死亡，清冠一號重要機制之一就是通過多靶點調控發炎相關機制，可以避免後續疾病產生。

研究證實，清冠一號可調控多種由病毒、細菌、黴漿菌誘導的肺炎相關表現。魏紋祈表示，藥理與臨床觀察同樣顯示，清冠一號可改善病毒、細菌等多種病原體誘發的免疫系統反應，包括流感等都有效。

目前小鼠實驗也證實，清冠一號可有效抑制H1N1、腸病毒71型的病毒複製。國家中醫藥研究所助理研究員邱俊棠說明，就算在高倍數稀釋情況下，仍能產生良好治療效果，其他呼吸道疾病相關研究持續進行中。