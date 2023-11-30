快訊

整理包／「遠亞併」12月15日上路 合併後用戶權益、換SIM卡、帳單繳費問題一次看

長榮航空傳發5、6個月年終 工會怒批「敷衍」：至少應發10至16個月、年度調薪5千

秋冬好發呼吸道疾病 清冠一號對類流感腸病毒也有效

中央社／ 台北30日電

秋冬好發呼吸道疾病，尤其最近中國黴漿菌等疫情猖獗引發關注。清冠一號對COVID-19防疫貢獻非常大，中醫師公會今天發表研究結果，證實對類流感、腸病毒等都有療效。

中醫自古以來就有「疫病」之說，中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆今天上午在「清冠一號對類流感疾病的應用」記者會指出，「感冒」一詞首見於北宋，而在中醫分類上，依據症狀表現不同，又分為風寒感冒與風熱感冒。

詹永兆說，近期入冬後有許多呼吸道傳染病活躍，特質類似於中醫所稱的「風溫病」，原為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）開發的方劑「清冠一號」不只對COVID-19有效，對許多病毒、類流感疾病等也有效。

國家中醫藥研究所助理研究員魏紋祈解釋，感染COVID-19後，引發細胞過度發炎反應，進而產生免疫失調、造成自身細胞死亡，清冠一號重要機制之一就是通過多靶點調控發炎相關機制，可以避免後續疾病產生。

研究證實，清冠一號可調控多種由病毒、細菌、黴漿菌誘導的肺炎相關表現。魏紋祈表示，藥理與臨床觀察同樣顯示，清冠一號可改善病毒、細菌等多種病原體誘發的免疫系統反應，包括流感等都有效。

目前小鼠實驗也證實，清冠一號可有效抑制H1N1、腸病毒71型的病毒複製。國家中醫藥研究所助理研究員邱俊棠說明，就算在高倍數稀釋情況下，仍能產生良好治療效果，其他呼吸道疾病相關研究持續進行中。

中醫 清冠一號 類流感

延伸閱讀

黴漿菌久咳好痛苦　中醫師推薦「這帖方劑」

黴漿菌主要症狀是讓你咳不停？一圖看懂提升免疫力可以怎麼吃

久咳不癒和黴漿菌有關！戴好口罩、勤洗手 預防呼吸道感染

「是不是黴漿菌？」家長超緊張 兒科醫：沒這4症狀免驚

相關新聞

台鐵推駕駛違規記點制 19項目集滿7點終生不得開車

台鐵局明年元旦改制國營台鐵公司，強化司機員管理，台鐵首祭記點汰除制，包括冒進號誌（闖紅燈）、過站不停、列車邊撞或機撞、停...

台南旅宿業大發 今年前8個月營業額創下近90億歷史新高

根據交通部觀光署台灣旅宿網最新統計資料，台南市旅宿業家數達846家史上新高，居六都之冠，同時，依據財政部統計資料，今年前...

鄭明典：3股冷空氣流竄 對台灣影響有限是這原因

最近包括日韓等地區氣溫都低，北海道風吹雪，首爾氣溫零下3度，之前全國都下雪了；大陸包括北京等氣溫也都降至零下。台灣最近有...

黴漿菌久咳好痛苦 中醫師推薦「這帖方劑」

肺炎黴漿菌目前沒有疫苗可預防，雖在國內僅低度流行，不過民眾仍感到憂心。中醫師指出，最常見的疾病型態為支氣管炎，特別是孩童...

影／劍湖山1600秒跨年煙火秀模擬曝光 秘境套票限量開賣

雲林劍湖山世界主題樂園打造跨年夜全台唯一摩天輪煙火秀，今年邁入17年，園方首創「雙跨年」煙火三部曲，12月29日起連續3...

北台灣今起轉涼降溫5度 周五晚周六晨最冷15度

東北季風影響至周日，今天北台灣轉涼，高溫下降4至5度，明後天中南部溫度明顯下降。中央氣象署指出，周五晚上至周六清晨溫度最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。