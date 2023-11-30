鄭明典：3股冷空氣流竄 對台灣影響有限是這原因

最近包括日韓等地區氣溫都低，北海道風吹雪，首爾氣溫零下3度，之前全國都下雪了；大陸包括北京等氣溫也都降至零下。台灣最近有幾波東北季風增強，北部及東部晚間清晨最低約11到15度，但時間很短，南部雖然溫差大，白天高溫常常達30度，不少人仍穿短袖。

中央氣象局前局長鄭明典今天在臉書貼出全球最近一天的氣溫距平圖，他指出，可以看到北半球很多地方明顯偏暖(紅棕色)，但有3股相對冷的空氣在中緯度流竄(藍色)。

鄭明典說，統計上，這種中緯度3波結構最容易讓台灣偏冷，但是這次東亞這邊的冷空氣偏北通過，預測上對台灣影響有限。他指出，看看全球，現在暖色系明顯大於冷色系，全球平均氣溫還是明顯偏暖。事實上，有現代分析以來，今年從6月開始，幾乎每天的全球日均溫都處於"破紀錄"狀態。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興日前表示，地球今年7月創下174年以來最熱紀錄，比長期平均溫15.8度高出了1.12度，全球海溫連續4個月破紀錄、創新高。地球今年1-7月均溫也創174年以來第三高紀錄，比長期平均溫13.8度高出了1.03度。