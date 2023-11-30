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鼓勵民眾搭公共運輸 元旦連假供88條中長途客運優惠

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部公路局為鼓勵元旦連假返鄉出遊民眾多加使用國道客運，提供88條中長途國道客運票價優惠。本報資料照
交通部公路局為鼓勵元旦連假返鄉出遊民眾多加使用國道客運，提供88條中長途國道客運票價優惠。本報資料照

元旦連續假期（2023年12月30日至2024年1月1日）將至，交通部公路局表示，為鼓勵返鄉出遊的民眾多加使用國道客運，提供88條中長途國道客運票價優惠、搭乘高鐵、台鐵及國道客運於10小時內轉乘在地客運基本里程或1段票優惠等。

元旦連假國道將湧入返鄉及出遊車潮，交通量預估為106至116百萬車公里，首日南向更為平日的1.5倍。公路局鼓勵民眾使用公共運輸祭出相關優惠，2023年12月29日0時至2024年1月1日24時，88條中長途國道客運票價優惠，搭乘高鐵、台鐵及國道客運於10小時內轉乘在地客運基本里程或1段票優惠。

另外，東部地區優惠於2023年12月30日0時至2024年1月1日24時，提供在地有腳租賃優惠，搭乘指定東部國道客運路線享租車優惠，持租賃憑證享回程票價優惠（汽車折200元、機車100元）；持東部合法旅宿業住宿憑證或台灣好行套票，搭乘東部國道客運享4人同行1人免費，回程再折抵200元。

統聯客運公告，12月5日13時起開放元旦連續假期預售票，可預售至2024年01月02日車票，配合交通實施國道元旦連續假期疏運乘車優惠政策，最高可享85折優惠，搭乘國道客運10小時內轉乘在地公車及公路客運，可享一段票免費。

公路局表示，為免交通壅塞，建議民眾可多利用大眾運輸至活動地點，出門前可利用「iBus公路客運」APP查詢公路客運及部分縣市市區公車路線相關乘車訊息。

國道客運 元旦連假 連續假期

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