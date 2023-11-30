振興團隊研究發現 K他命不致命反救命 力抗憂鬱自殺

憂鬱症秋冬季節交替，再加上選戰激起氛圍等，容易引發或是加重憂鬱症患者病況。而自殺為憂鬱症常見症狀，不只危害自己性命，更是會帶來龐大經濟損失。振興醫院精神醫學部教授蘇東平表示，低劑量K他命對部分有嚴重自殺傾向的憂鬱症病患有快速療效，還可以補上傳統抗憂鬱劑的空窗期。

我國近年自殺率略升，特別是15至24歲青少年族群，去年已經達到每十萬人10.7人，比2014年5.1人高出兩倍；自殺為憂鬱症常見症狀，自殺帶來的經濟損失嚴重，以2007年來看損失高達325億元，占GDP0.28％。

蘇東平說，雖然臨床上使用抗憂鬱劑普遍，但是憂鬱所致的自殺率並沒有明顯下降，其中的原因包含，傳統抗鬱劑需3周至1個月左右才會出現療效，因此有一段空窗期。而極小劑量K他命（Ketamine）會在數小時內產生強大、快速抗憂鬱療效，療效期持續一至二星期，恰以補足傳統抗鬱劑發生療效前缺口。

蘇東平說，低劑量K他命靜脈注射研究，是振興醫院、台北榮總及陽明交大團隊一起執行，為亞洲第一個進行雙盲、隨機分配及使用安慰劑為對照組的臨床試驗。該試驗是利用K他命作為短效麻醉劑，每公斤體重注射射0.5毫克劑量，對具嚴重自殺傾向的難治型重度憂鬱症患者是一種安全、可接受性及耐受性佳的治療方法。

蘇東平表示，研究結果顯示，不論是雙盲或開放性治療都反映，K他命注射後一半自殺病患下降自殺風險可達50%以上，另約20-25%達部分緩解，尤其在重複注射後，療效更佳。

蘇東平以一名患有重度憂鬱症的38歲男性為例，2013年就讀高中時曾生試圖自殺，2018年到醫院求診，當時測量自殺分數達到7分，分數偏高，後來透過3次K他命治療，並沒有再出現自殺行為。

他也說，另一名29歲男性則是躁鬱症引發憂鬱，2016年嘗試自殺，後來又出現躁症、低潮，2022年自殺分數甚至超過10分，也透過K他命治療得到改善。

蘇東平表示，K他命的抗憂鬱作用可達7至14天，但是抗嚴重自殺的療效僅有5天左右，因此面對有嚴重自殺傾向病患，臨床上建議可在一星期內連續注射小劑量K他命2至3次。他表示，目前K他命治療仍在研究階段，希望未來持續發展進步可以在臨床上使用。

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