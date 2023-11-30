台南旅宿業大發 今年前8個月營業額創下近90億歷史新高

根據交通部觀光署台灣旅宿網最新統計資料，台南市旅宿業家數達846家史上新高，居六都之冠，同時，依據財政部統計資料，今年前8個月旅宿業銷售額已創下同期新高，展現台南觀光高度成長的趨勢。

市長黃偉哲市長表示，台南市觀光業持續成長，根據財政部國稅局統計資料，今年1月至8月旅宿業銷售額創下89億8111萬3000元的歷史新高，較去年同期65億2040萬6000元大幅增長37.74%，更超越2018年68億8000萬5000元的全年銷售總額。

觀光旅遊局長林國華也指出，截止目前台南市旅宿業為846家、可提供客房1萬5338間，相較2018年底旅宿業518家、可提供客房1萬2377間，旅宿房間量能大幅成長，且成功引進煙波大飯店、康橋慢旅、捷絲旅、雅樂軒酒店、禧榕軒大飯店及福爾摩沙遊艇酒店等指標旅館業，為台南旅宿業帶來一番新的氣象。

同時成功輔導人與山旅宿（原仙湖休閒農場）、塔木德酒店（原臺南學苑）、大坑休閒農場、走馬瀨農場渡假木屋、走馬瀨農場蘭花會館、太子成大校友會館等特定對象住宿設施取得旅館業登記證，充實台南的住宿量能。

黃偉哲感謝各觀光產業公協會及旅宿業者積極配合市府相關政策，台南400系列活動及2024台灣燈會即將到來，已請觀光旅遊局盤點全市住宿資源，加強輔導特定對象住宿設施取得旅宿業登記證，也請旅宿業務必自我提升軟硬體品質，讓臺南的觀光更為永續。