台南旅宿業大發 今年前8個月營業額創下近90億歷史新高
根據交通部觀光署台灣旅宿網最新統計資料，台南市旅宿業家數達846家史上新高，居六都之冠，同時，依據財政部統計資料，今年前8個月旅宿業銷售額已創下同期新高，展現台南觀光高度成長的趨勢。
市長黃偉哲市長表示，台南市觀光業持續成長，根據財政部國稅局統計資料，今年1月至8月旅宿業銷售額創下89億8111萬3000元的歷史新高，較去年同期65億2040萬6000元大幅增長37.74%，更超越2018年68億8000萬5000元的全年銷售總額。
觀光旅遊局長林國華也指出，截止目前台南市旅宿業為846家、可提供客房1萬5338間，相較2018年底旅宿業518家、可提供客房1萬2377間，旅宿房間量能大幅成長，且成功引進煙波大飯店、康橋慢旅、捷絲旅、雅樂軒酒店、禧榕軒大飯店及福爾摩沙遊艇酒店等指標旅館業，為台南旅宿業帶來一番新的氣象。
同時成功輔導人與山旅宿（原仙湖休閒農場）、塔木德酒店（原臺南學苑）、大坑休閒農場、走馬瀨農場渡假木屋、走馬瀨農場蘭花會館、太子成大校友會館等特定對象住宿設施取得旅館業登記證，充實台南的住宿量能。
黃偉哲感謝各觀光產業公協會及旅宿業者積極配合市府相關政策，台南400系列活動及2024台灣燈會即將到來，已請觀光旅遊局盤點全市住宿資源，加強輔導特定對象住宿設施取得旅宿業登記證，也請旅宿業務必自我提升軟硬體品質，讓臺南的觀光更為永續。
觀旅局表示，為迎接台南400系列活動及2024台灣燈會，觀光旅遊局將持續輔導轄內特定對象住宿設施儘速取得旅館業登記證，擴充合法住宿量能；同時也規畫大量旅客訂房平台因應旅行社的多元需求，也提醒民眾出遊訂房前務必先上交通部觀光署「台灣旅宿網」或市府「台南旅遊網」查詢合法旅館及民宿，選擇合法旅宿安全安心有保障。
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