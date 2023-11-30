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傳醫學中心北慈上、萬芳下？王必勝：尚未核定

中央社／ 台北30日電

最新一波醫院評鑑結果預計12月出爐，外傳台北慈濟醫院將擠下萬芳醫院，晉升醫學中心。衛生福利部次長王必勝表示，還沒有核定結果，醫策會才走到評定分數的階段。

台灣自1988年全面實施醫院評鑑，依不同規模，分為醫學中心、區域醫院及地區醫院，每4年需評鑑一次，而每200萬人口地區可設置一家醫學中心。

不同層級醫院，健保給付不同外，醫學中心同時具有研究、教學訓練、精密診斷、高度醫療等多種功能，並負有輔導、協助區域內其他醫療機構的責任，且要通過數量管制評鑑，至於因數量未能獲評醫學中心、但已具備評鑑資格的醫院，可列為準醫學中心，等級仍屬區域醫院。

原本依規定每4年執行一次醫院評鑑，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，今年評鑑和上次相隔7年。目前全台有19家醫學中心，其中8家位於台北區，分別為台大醫院、台北榮民總醫院、三軍總醫院、馬偕醫院（台北及淡水院區）、新光醫院、國泰醫院、萬芳醫院和亞東醫院。

外傳新北市新店區台北慈濟醫院，這次有望從準醫學中心升格為醫學中心，而萬芳醫院降為準醫學中心。衛生福利部次長王必勝昨受訪強調，醫院評鑑還沒有核定結果，醫策會才走到評定分數的階段，衛福部預計到12月才會公布這次評鑑結果。

不過，台北慈濟醫院院長趙有誠第一時間接受媒體聯訪時直呼，心情不知道該講感恩、還是歡喜，希望台北慈濟在這個基礎上繼續努力，有很好的醫師加入團隊；上次挑戰醫院評鑑是7年前，從那之後就天天努力，把每一項做的更好。

他說，在北慈住院的病人，以弱勢者稍微多一點，希望讓他們得到公平、尊重的醫療，甚至在家庭、經濟都能給予支持，每一個病人住院時，都會檢視情緒量表，主動介入關懷，這一點台北慈濟因為本身結合宗教、慈善，可做到長期協助。

趙有誠強調，除了醫療的硬體，還有很多軟體如老人失智、家庭社會等眾多問題，台北慈濟創立之初就是要幫助苦難的人，只要看到需要就會竭盡一切努力，希望經由此次層次提升，也能增加院際之間合作。

萬芳醫院院長陳作孝則透過公開信向院內同仁喊話，不管外在環境如何改變，本於醫療初心，持續提升醫療的核心能力與病人照護的價值，是努力的目標，請同仁專注日常業務，靜待衛福部公告醫院評鑑結果。

醫學 慈濟 萬芳醫院

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