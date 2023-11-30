北台灣今起轉涼降溫5度 周五晚周六晨最冷15度

東北季風影響至周日，今天北台灣轉涼，高溫下降4至5度，明後天中南部溫度明顯下降。中央氣象署指出，周五晚上至周六清晨溫度最涼，估北部高溫15至17度、中南部18至19度。下周一溫度明顯回升，下周二至三又有另道東北季風南下，再轉濕涼，溫度再降。

中央氣象署預報中心課長林秉煜表示，今天起受東北季風影響，北部及宜蘭地區天氣明顯變化，與昨天相較，高溫下降4至5度，感受偏涼；其他地區高溫則下降1至2度。

他表示，今天北台灣雲量偏多，大台北山區、基隆北海岸地區、宜蘭地區，下雨情況相對明顯；中南部、花東、澎湖及金門偶爾透光，其中中南部地區、澎湖地區今、明天也有零星降雨。

他說，預估這波東北季風，從今天起影響至周日，期間水氣偏多，迎風面的北部、宜蘭、花蓮地區降雨情況持續，其中大台北山區、基隆北海岸地區、宜蘭地區有局部大雨出現；中南部山區下雨機率偏高，平地亦有零星飄雨。

林秉煜指出，這波東北季風最涼時間點，落在周五晚上至周六清晨，預估北部高溫15至17度、中南部18至19度。

他說，周六氣溫稍微回升，周日氣溫與今天（周四）差不多，感受偏涼。整體來說，周日前溫度偏涼，甚至濕冷；中南部地區留意日夜溫差大。