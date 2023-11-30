留人生最後美好風景 北榮東院助411人預立醫療決定

台北榮民總醫院台東分院，推廣「病人自主權利法」概念，已協助411名民眾預立醫療決定的簽署，讓他們保留了人生最後一哩路的美好風景。

北榮台東分院連2年，獲財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心評選為「預立醫療照護諮商」推動績優單位，今年更是宜花東地區唯一獲獎的地區醫院。

台東分院今天發布新聞稿表示，「病人自主權利法」自民國108年1月6日正式施行，透過「預立醫療照護諮商」，民眾可立下書面之「預立醫療決定」，表達自己在特定臨床條件下，選擇接受或拒絕「維持生命治療」以及「人工營養及流體餵養」的意願。

台東分院負責執行預立醫療照護諮商的團隊成員，近幾年大力在社區中推廣此概念，自108年5月1日至今年10月底總共已協助411名民眾完成預立醫療決定之簽署，其中還有部分民眾是慕名特別從台北、高雄等外縣市到台東分院進行諮商。

台東分院副院長林志洵表示，台東分院的預立醫療諮商團隊是由醫師、護理師、社工師共同組成，固定每週三上午開設諮商門診，由團隊成員針對民眾個別化討論人生大事，最後由社工師將簽署完成的預立醫療決定書上傳健保卡並完成註記。

他指出，以前年代的華人較為忌諱談論死亡，但近年隨著政府大力宣傳與推動病人自主法概念下，愈來愈多人主動詢問並完成諮商，台東分院完成諮商的對象中就有高齡百歲的長者，也有正值壯年的中年人來進行諮商，可見民眾對於生死大事愈來愈重視。

林志洵表示，「病人自主權利法」保留了人生最後一哩路的美好風景，使民眾在充分了解治療選項後，有權去接受或拒絕，不再被強加不希望的治療或只是延長瀕死的過程，在保有人的尊嚴下得以安詳逝世；但在符合啟動條件前，每名病人都應與醫療團隊充分溝通，確定當下最重要的治療方向，達到醫病融洽。