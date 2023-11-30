快訊

副教授升等未過屬違法否決 台大被判國賠10萬

冷戰國師季辛吉：冷酷的美國國務卿，變熱情的中國代言人

台版「柬埔寨案」受害女異鄉遭性侵 竹聯李振豪判2個有期徒刑18年

留人生最後美好風景 北榮東院助411人預立醫療決定

中央社／ 台東縣30日電

台北榮民總醫院台東分院，推廣「病人自主權利法」概念，已協助411名民眾預立醫療決定的簽署，讓他們保留了人生最後一哩路的美好風景。

北榮台東分院連2年，獲財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心評選為「預立醫療照護諮商」推動績優單位，今年更是宜花東地區唯一獲獎的地區醫院。

台東分院今天發布新聞稿表示，「病人自主權利法」自民國108年1月6日正式施行，透過「預立醫療照護諮商」，民眾可立下書面之「預立醫療決定」，表達自己在特定臨床條件下，選擇接受或拒絕「維持生命治療」以及「人工營養及流體餵養」的意願。

台東分院負責執行預立醫療照護諮商的團隊成員，近幾年大力在社區中推廣此概念，自108年5月1日至今年10月底總共已協助411名民眾完成預立醫療決定之簽署，其中還有部分民眾是慕名特別從台北、高雄等外縣市到台東分院進行諮商。

台東分院副院長林志洵表示，台東分院的預立醫療諮商團隊是由醫師、護理師、社工師共同組成，固定每週三上午開設諮商門診，由團隊成員針對民眾個別化討論人生大事，最後由社工師將簽署完成的預立醫療決定書上傳健保卡並完成註記。

他指出，以前年代的華人較為忌諱談論死亡，但近年隨著政府大力宣傳與推動病人自主法概念下，愈來愈多人主動詢問並完成諮商，台東分院完成諮商的對象中就有高齡百歲的長者，也有正值壯年的中年人來進行諮商，可見民眾對於生死大事愈來愈重視。

林志洵表示，「病人自主權利法」保留了人生最後一哩路的美好風景，使民眾在充分了解治療選項後，有權去接受或拒絕，不再被強加不希望的治療或只是延長瀕死的過程，在保有人的尊嚴下得以安詳逝世；但在符合啟動條件前，每名病人都應與醫療團隊充分溝通，確定當下最重要的治療方向，達到醫病融洽。

台東 團隊 人生

延伸閱讀

「阿榮」比安妮輕成本低 北榮研發急救訓練模組

陽明交大、北榮研究成果 有助研發視神經病變藥物

北榮建立龐貝氏症快速診斷標準 台灣龐貝氏症治療成效全球第一

神經罕見疾病權威離世 北榮宋秉文教授「風範應猶在」

相關新聞

北台灣今起轉涼降溫5度 周五晚周六晨最冷15度

東北季風影響至周日，今天北台灣轉涼，高溫下降4至5度，明後天中南部溫度明顯下降。中央氣象署指出，周五晚上至周六清晨溫度最...

未來10天南北氣溫大不同 賈新興：下周這天全台會下雨

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來10天南北氣溫大不同，北部溫度變化大致分4段，下雨偏涼、溫度回...

吳德榮：東北季風增強北台今轉濕冷 最低13度

變天了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今起至周六東北季風增強，今日北台轉濕...

今起北東部下雨降溫這幾區雨最大 中南部天晴空品不佳

今起至周末東北季風增強，南北天氣兩樣情。北、東部變天，下雨之外氣溫有感下降；中南部天氣變化不大，仍晴到多雲，但空氣品質不...

台南旅宿業大發 今年前8個月營業額創下近90億歷史新高

根據交通部觀光署台灣旅宿網最新統計資料，台南市旅宿業家數達846家史上新高，居六都之冠，同時，依據財政部統計資料，今年前...

健身減肥仍留一對小胸 潮男誤當男性女乳症挨刀又感染

一名穿著潮牌的男子出現乳房外科門診，進入診間後脫下衣服，醫師發現他的胸部乳暈旁的手術後傷口腫脹感染。原來，他為了改變從小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。