未來10天南北氣溫大不同 賈新興：下周這天全台會下雨

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來10天南北氣溫大不同，北部溫度變化大致分4段，下雨偏涼、溫度回升下降再轉乾；中南部日夜溫差大，空氣品質較差。但下周一水氣增，各地有雨機率高，全台午後各地有局部短暫雨 。

賈新興指出，未來10天天氣，中南部日夜溫差大，空氣品質較差。北部溫度變化大致分成4段，今天到周六整天偏涼，晚間清晨約18度，白天約21-22度；12月3日到4日溫度略回升，高溫約高3-4度；12月5日到6日溫度略下降、12月7日到9日轉乾、溫差略大。

賈新興指出，12月4日（下周一）水氣增，各地有雨機率高，全台午後各地有局部短暫雨 。

明天受東北季風影響，北海岸、基隆至東北角、新北東側及宜花有局部雨，桃竹苗山區有零星短暫雨。周六北海岸、基隆至東北角、新北東側及宜蘭有局部雨，下周日新北東側及宜花有局部雨， 其中明天到下周日，北海岸至東北角及宜蘭有局部較大雨勢發生的機率。

賈新興指出，下周一（4日）水氣增多，清晨起屏東及台東有局部雨，午後各地有局部短暫雨 。5日受東北季風增強，午後宜花東有局部短暫雨，6日基隆至宜花東、西半部山區及嘉義以南平地有局部短暫雨。

至於7日中午前花東仍有零星短暫雨，7日午後至9日轉乾，各地為晴到多雲的天氣。賈新興指出，近期後期預報變動度大、不確定性較高，需留意最新的預報資訊。