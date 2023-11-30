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健身減肥仍留一對小胸 潮男誤當男性女乳症挨刀又感染

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高雄市立民生醫院乳房外科醫師蕭睿琥。圖／高雄市立民生醫院提供
高雄市立民生醫院乳房外科醫師蕭睿琥。圖／高雄市立民生醫院提供

一名穿著潮牌的男子出現乳房外科門診，進入診間後脫下衣服，醫師發現他的胸部乳暈旁的手術後傷口腫脹感染。原來，他為了改變從小嬰兒肥的身材，積極健身減脂，但胸前仍然總留下一對B罩杯，健身教練說他這是男性女乳症，建議他接受乳腺摘除手術，男子動了手術，卻發生術後感染因此就醫。

收治病例的高雄市立民生醫院乳房外科醫師蕭睿琥表示，男性胸部問題大致可以分成三類；第一類為單純的脂肪組織：特色是脂肪組織不會集中在乳頭四周，而是較為均勻的分佈在胸部上。

第二類是乳腺增生的男性女乳症，特色是集中在乳頭四周的增生，乳頭可能出現乳頭脹痛，或是局部按壓疼痛，甚至乳汁分泌等症狀，且較容易合併男性乳癌發生，臨床上大多以中、老年男性居多，因長期服用特定藥物導致，但近年來因為健美風氣盛行，常有因追求訓練效果，施打來源不明的荷爾蒙藥物及使用同化類固醇(Anabolic Androgenic Steroid)藥物，導致體內荷爾蒙錯亂所致。

第三類為混合型，也就是脂肪及乳腺增生合併型，常見在年輕族群甚至青少年，因為西化飲食，高油炸類飲食所致，除本身肥胖，通常合併三高(高血壓、高血糖、高血脂)等代謝症候群問題，甚至可能出現早期中風或是心血管疾病。

蕭睿琥表示，最後阿強經過抽血檢查體內荷爾蒙，證明無雌性化、無高泌乳激素症後，手術去除的只是脂肪組織，進行傷口清創包紮及後續修疤處理，終於獲得他夢寐以求的平坦胸肌，也能恢復正常的運動、健身。

脂肪 手術

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