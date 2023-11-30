顛簸進山區 陳水扁御醫陳順勝進駐偏鄉衛生所　

位處偏鄉的高雄甲仙區，衛生所長屆齡退休，居民得來回四個小時，才能到高雄長庚醫院就醫，基於社會關懷責任，高雄長庚承接下甲仙區衛生所醫療門診，並由陳水扁醫療團隊醫師、高長名譽副院長陳順勝擔任常駐負責醫師。

高市衛生局指，田寮區衛生所醫師7月因健康因素離職，同月甲仙區衛生所醫師屆齡退休，衛生局媒合高雄長庚醫院及鄰近衛生所醫師支援甲仙所一週4診次門診；媒合市立聯合醫院、義大醫院及鄰近衛生所醫師支援田寮所一週3診次門診及一個月5次巡迴醫療。

經衛生局多次召集醫學中心開會，高雄長庚主動承接甲仙區衛生所醫療門診業務，由陳順勝擔任常駐負責醫師，陳順勝專長神經醫學，最為人熟知的病人，就是陳水扁。

陳順勝今受訪時表示，除他在甲仙衛生所看診，未來高長還會有婦科、皮膚科等其他科別醫師投入，這不是為了錢，是基於社會責任，希望「小長庚」團隊可以讓偏鄉居民，省去部分奔波就醫之苦，未來還將規劃遠距醫療服務，由在地醫師立即與開診中的次專科醫師進行遠距會診，突破偏鄉服務專科限制，提升醫療服務的可近性。