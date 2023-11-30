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聯合報社論／看看新民調 「讓六趴」的心魔可放下了

變天了！今起東北季風增強北台今轉濕冷 明後天低溫降至13度

今起北東部下雨降溫這幾區雨最大 中南部天晴空品不佳

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
東北季風增強，今起迎風面北部、東部下雨降溫。本報資料照片
東北季風增強，今起迎風面北部、東部下雨降溫。本報資料照片

今起至周末東北季風增強，南北天氣兩樣情。北、東部變天，下雨之外氣溫有感下降；中南部天氣變化不大，仍晴到多雲，但空氣品質不佳。

天氣風險公司天氣分析師林孝儒指出，今天開始至下周日受新一波東北季風增強南下且水氣多影響，迎風面的北部及東部轉為陰雨天氣，降雨範圍較廣泛且持續，尤其北海岸、基隆、東北角至宜蘭地區將有局部大雨發生機會。

北部及東部氣溫也會下降轉冷，林孝儒指出，預測低溫約15-17度，高溫19-21度，周五下半天至周六清晨冷空氣影響最明顯。中南部影響較小，仍為多雲或晴天氣，高溫24-29度，低溫17-20度。但受東北季風挾汙染物南下，北部及中南部空品轉差，普遍為普通等級，由於西部風速顯著增強，有機會引發揚塵現象導致空品再惡化，要等周六季風強度減弱後才會緩和。

林孝儒指出，下周日晚間至下周一上半天是東北季風減弱空檔，天氣好轉，僅迎風東部偶有短暫陣雨。但下周一下半天有機會伴隨一道鋒面通過北台灣，東北季風再度南下增強，屆時各地可能都有降雨機會，不過轉乾速度快，下周二乾冷空氣移入，各地降雨趨緩。未來預報系統節奏變化算很快，仍有不確定性，有待追蹤觀察。

東北季風 低溫

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