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賴提補助健保點值 衛福部：已規畫

聯合報／ 記者蔡晉宇沈能元／台北報導
各醫療院所健保點值下滑，期望政府補貼點值。本報資料照片
各醫療院所健保點值下滑，期望政府補貼點值。本報資料照片

今年一到六月健保給付點值縮水，醫界跳腳。民進黨主席兼總統參選人賴清德昨天喊話政院提出三點呼籲，希望改善醫療工作條件，包括COVID-19與類流感申報量，高於二○一九年同期點數予以補助，應該以一點一元來計算等措施。衛福部長薛瑞元和健保署長石崇良昨皆表示將朝此方向規畫，由行政院定案。

今天行政院會將由衛福部進行「一一三年健保總額成長率及點值調節情形」報告，針對賴清德所提分區平均點值未到每點○點九元應補至每點○點九元部分已經定案，支出經費約四十、五十億元。

健保總額是先確定預算金額，醫療服務給付則在事後論點數計算，一旦點數爆量，「點值」就會稀釋，今年三月廿日COVID-19改類之後，民眾就醫爆量，使用醫療服務明顯變多，點值稀釋，一點不足一元，形同醫院診所的進帳打折。

賴清德昨在民進黨中常會表示，他與行政院討論，希望面對醫界改善工作條件請求上正面回應，包括COVID-19與類流感申報量高於二○一九年同期點數予以補助、以一點一元來計算；經第一階段挹注，該分區平均點值仍未到每點○點九元者補至○點九元。補助金額可依結算點值重新估算，今年第一、二季中依基層醫院合計共需動支的五十一億餘元，中醫四點七億元、西醫基層五點六五億元、醫院近四十一億元，今年完成回補，第三、四季決算後比照辦理。

石崇良說，衛福部每年推估類流感人數，今年第一、第二季超出部分有很大機會是新冠染疫人數。，就健保總額來說屬於「非預期風險及政策改變」影響，從健保、總額設計角度，補貼是合理的，已朝此方向規畫，將送交行政院最後定案。

健保 類流感 行政院

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