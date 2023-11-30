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高雄長庚活肝移植 5年存活率逾9成2
高雄長庚醫院肝移植團隊已完成2383例肝臟移植術，其中173例是以活體肝臟移植來治療慢性肝炎合併急性肝衰竭，根據團隊2017年發表於「肝臟移植」國際期刊的報告，受肝者術後存活率1個月97.3%、3年95.5%、5年92.9%，是國際上最好的成績。
高雄長庚名譽院長陳肇隆說，林言和與鍾雯華兩人是高長肝移植經驗中，病況最嚴重的病例，「以往沒有對如此嚴重中的嚴重病例移植」，活肝移植最重要的是「確保捐肝者安全」，再評估受肝者預後情況，如果患者術前已嚴重腦損或腦死，移植即失去意義。
陳肇隆指出，林言和與鍾雯華術後一如常人般生活，尤其是林言和術前5個器官衰竭，在活肝移植手術之後，不僅肝功能正常，不需洗腎，記憶力、智能也都沒有受損，依舊可從事高度耗費腦力的工業設計工作。
陳肇隆指出，證明即使沒有屍肝捐贈，捐肝者僅有3成「邊緣性肝臟」，透過醫療團隊努力，深度肝昏迷且多重器官衰竭的患者，還是有機會可以完全康復，繼續貢獻社會。
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