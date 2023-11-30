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心房顫動停藥數日 須慎防中風

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北報導

「沒想到這名病人不過停藥數天，竟然就中風！」一位心房顫動病人因打算健檢、大腸鏡檢查而停止服用抗凝血藥物，沒想到才停藥數日，病人就中風了。台大醫院心血管中心心臟內科主治醫師黃惠君表示，聽到這消息，她深受「震撼教育」。

「停用抗凝血藥物時間，愈短愈好。」亞東醫院心臟血管內科主治醫師邱昱偉指出，當心房顫動病人一停止使用抗凝血藥物，隨時可能中風。過去接受手術或需進行大腸鏡等侵入性檢查的病人，必須在手術或檢查前停止用藥至少5天，以免產生出血危機，但中風風險上升，隨新型抗凝血藥物問世，停藥時間已縮短為兩天，即使如此，停藥相關風險仍值得關注。

黃惠君強調，對心房顫動病人來說，服用抗凝血藥物防止中風，是非常重要的防護措施，一旦沒有持續用藥，便可能發生嚴重後果，但如果因為健檢、手術等因素而暫時停藥，就要隨時留意中風警訊。

心房顫動有哪些症狀、危險性？為什麼容易引發中風？在聯合報主辦的「揪出破『顫』‧放心生活」講座中，黃惠君表示，心房顫動症狀包括心悸、無力、容易疲憊、心律不整等，可透過在家自摸脈搏或使用穿戴式裝置等進行量測，若發現心跳異常，應就醫檢查，以釐清是否為心房顫動所引發的心律不整，不過心房顫動病人可能毫無症狀，導致輕忽其嚴重性。

「心房顫動患者發生中風機率是一般人5倍，年長者更要特別留意。」邱昱偉說，心房顫動會造成心臟血液流動不佳，易形成血栓，血液易凝結成塊，當血塊隨血液流動阻塞血管，便形成中風，若是腦部血管阻塞，就是腦中風，或是引起腸中風、腎臟中風與肢體中風等嚴重併發症。

黃惠君分析，治療心房顫動，除了用藥或電燒、置放節律器控制心律、心跳，使用抗凝血劑也能預防血栓、中風，但要留意使用抗凝血藥物恐增加出血風險。

邱昱偉提醒，新型抗凝血劑的出血風險較低，但病人需定期檢查腎功能。若有心房顫動相關症狀，建議及早就醫，尋求心臟專科醫師診治，以減少發生中風與其他嚴重併發症機率。

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