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醫學中心評鑑／升醫學中心 贏得名聲 責任更重

聯合報／ 記者陳雨鑫沈能元／台北報導
台北慈濟醫院，傳出很可能升為醫學中心，引發討論。記者翁至成／翻攝
台北慈濟醫院，傳出很可能升為醫學中心，引發討論。記者翁至成／翻攝

醫院評鑑結果攸關醫院健保點值與名聲，往年醫院評鑑多在醫策會召開評定會議後即定奪，今年交由衛福部做最後裁定，結果成績外流，各項傳聞甚囂塵上。專家認為，升級醫學中心後增加的健保給付有限，但晉升醫學中心攸關名聲，少數的醫學中心名額也成為各大醫療體系兵家必爭。

醫改會執行長林雅惠表示，每次評鑑各醫院都會出奇招，包括為滿足評鑑人力需求而臨時調度人力，或要求延後離職，甚至與醫師簽定期約將離職時間壓在評鑑後，都是為了安然度過評鑑。

林雅惠認為，評鑑之後帶給民眾的醫療品質才是評鑑制度最大意義，也是醫改會最關注的事情。若此次醫院評鑑讓醫學中心排名變動，衛福部應公布變動原因，讓各家醫院檢視，而醫院評鑑本該就是品質符合標準的醫院，名單的變動有助醫界良性競爭。

從區域醫院（準醫學中心）升格為醫學中心，台北慈濟院長趙有誠粗估，每月約增加五百萬元收入，一年約六千萬元。不過，依健保制度，民眾門、急診費用也會提升，門診部分負擔就從二四○元提升至四二○元，增幅達百分之七十五。

醫界人士指出，雖然升級醫學中心後的健保給付增加，但健保採浮動點值，獲得給付必須打折，且經營醫學中心的成本遠高於健保給付，尤其衛福部把政府單位做不到的事都交給醫學中心執行，晉升醫學中心其實只是贏得面子，沒有太多裡子。

另名不具名的醫界人士說，取得醫學中心才能標的標案資格才是「重點中的重點」，加上民眾門診部分負擔、急診部分負擔、住院給付，統統與區域醫院給付不同，綜合加起來，一年增加的營收至少以「億」起跳，粗算至少可增加六億元營收。

醫學 健保 衛福部

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