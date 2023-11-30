健康你我他／換膝關節已12年 助我提升行動力

我自幼罹患小兒麻痺，股四頭肌麻痺無力，肌力、肌耐力與平衡感欠佳而易跌倒。更年期後一跌倒就骨折。

18年前，我髕骨骨折植入鋼釘，次年遵醫囑移除鋼釘時，主治醫師離職，好友推薦我看台大醫院骨科江清泉醫師。江醫師看我的Ｘ光片後感嘆道：「齁！長這麼多骨刺，不會不舒服嗎？」我回：「還好。」他輕聲説：「妳不必忍。」當時我考量換人工膝關節要休養很久恐影響生計，因此移除鋼釘後就銷假工作。

多年後，股骨近膝蓋處粉碎性骨折，植入鋼板鋼釘手術失敗，全靠兩支拐杖支撐行走。辦理退休後，再度向江醫師求診，江醫師評估後，決定畢其功於一役，移除鋼板鋼釘同時換人工膝關節，術後我得穿支架3個月，預測未來我只須用一支手杖行走。

如今我換人工膝關節已12年，雖因擔心跌倒出門需使用輔具，但在室內可獨立行走，採買、烹飪都不成問題，生活品質提高很多，疼痛也獲得改善。

前陣子我諮詢江醫師，請教如何行動始能延長人工膝關節的使用年限？他要我別跌倒，散步、游泳、打太極拳都行。謝謝江醫師，舒緩我的恐懼、助我改善疼痛、提升行動力，增進生活品質。有您真好。