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醫學中心評鑑／傳北醫體系落馬 北慈先講先贏？踩紅線？
醫界盛傳，台北區醫學中心評鑑結果將由「北慈上、萬芳下」，但衛福部不願證實。據了解，本月廿日醫策會評定會議公布評審結果，前七名排序不變，第八名是台北慈濟，萬芳醫院被擠了下來。對於北慈不否認即將晉升醫學中心，醫界有人認為「先講先贏」是高招，但也有人擔心踩到衛福部紅線，恐生變數。
負責醫院評鑑的醫策會，目前正值董事會新舊交替，由台大副校長張上淳接任醫策會董事長。過去評鑑結果馬上公布，本次卻延後公布時間，盛傳與名單變動有關，但醫策會前董事長林啟禎表示，醫院評鑑最後結果將由衛福部醫事司決策後公告，評選結果經委員會充分討論，過去幾屆也未必「立刻公布」。
萬芳醫院前院長、醫策會董事李飛鵬則以考試為喻，醫院評鑑結果尚未公布，就像考試成績尚未出爐，若有醫院對外表示已升格醫學中心，就像「還沒放榜就對外聲稱考上某校」。曾任醫院評鑑委員的前衛生署長楊志良說，評鑑時委員應自制，評鑑過程有嚴格項目討論，不至於與政治扯上關係，但因事隔多年，對現況並不清楚。
一名熟悉台北區醫學中心評鑑過程的人士指出，北慈在衛福部尚未正式公告前宣布獲選，有可能踩到衛福部紅線；但北慈院長先講先贏，卻也不失為一步好棋。醫界盛傳北醫體系政商關係良好，如依常規行事，等待衛福部公布的一、二個月內恐有變數，才承擔風險造成既定事實。
另外，知情人士透露，本次北部醫學中心評鑑，後段班醫院分數咬得很緊，只差零點幾分，如果北醫將全部資源灌給萬芳，應該就能保住萬芳醫學中心位置。
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