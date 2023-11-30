聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫學中心評鑑／傳北醫體系落馬 北慈先講先贏？踩紅線？

聯合報／ 記者李樹人林琮恩／台北報導
外傳萬芳醫院在最新醫院評鑑意外落馬，萬芳院長陳作孝昨發出公開信表示，請同仁專注日常業務，持續提供優質醫療服務，靜待衛福部評鑑結果公告。記者胡經周／攝影
外傳萬芳醫院在最新醫院評鑑意外落馬，萬芳院長陳作孝昨發出公開信表示，請同仁專注日常業務，持續提供優質醫療服務，靜待衛福部評鑑結果公告。記者胡經周／攝影

醫界盛傳，台北區醫學中心評鑑結果將由「北慈上、萬芳下」，但衛福部不願證實。據了解，本月廿日醫策會評定會議公布評審結果，前七名排序不變，第八名是台北慈濟，萬芳醫院被擠了下來。對於北慈不否認即將晉升醫學中心，醫界有人認為「先講先贏」是高招，但也有人擔心踩到衛福部紅線，恐生變數。

負責醫院評鑑的醫策會，目前正值董事會新舊交替，由台大副校長張上淳接任醫策會董事長。過去評鑑結果馬上公布，本次卻延後公布時間，盛傳與名單變動有關，但醫策會前董事長林啟禎表示，醫院評鑑最後結果將由衛福部醫事司決策後公告，評選結果經委員會充分討論，過去幾屆也未必「立刻公布」。

萬芳醫院前院長、醫策會董事李飛鵬則以考試為喻，醫院評鑑結果尚未公布，就像考試成績尚未出爐，若有醫院對外表示已升格醫學中心，就像「還沒放榜就對外聲稱考上某校」。曾任醫院評鑑委員的前衛生署長楊志良說，評鑑時委員應自制，評鑑過程有嚴格項目討論，不至於與政治扯上關係，但因事隔多年，對現況並不清楚。

一名熟悉台北區醫學中心評鑑過程的人士指出，北慈在衛福部尚未正式公告前宣布獲選，有可能踩到衛福部紅線；但北慈院長先講先贏，卻也不失為一步好棋。醫界盛傳北醫體系政商關係良好，如依常規行事，等待衛福部公布的一、二個月內恐有變數，才承擔風險造成既定事實。

另外，知情人士透露，本次北部醫學中心評鑑，後段班醫院分數咬得很緊，只差零點幾分，如果北醫將全部資源灌給萬芳，應該就能保住萬芳醫學中心位置。

醫學 衛福部 北醫

延伸閱讀

萬芳醫院傳評鑑落馬？ 院長晚間發布院內公開信：靜待結果

傳萬芳醫院掉出醫學中心名單 前院長：考試成績尚未公布

醫療評鑑傳北慈上、萬芳下 醫策會前董座：名單非「萬年」不變

傳北慈上、萬芳下醫學中心排名大變動 衛福部最新說法

相關新聞

相隔7年評鑑激戰 台北區8醫學中心洗牌

相隔七年的醫院評鑑，今年恐出現史上第一次區域醫院晉升醫學中心成功案例。台北慈濟醫院院長趙有誠表示，本月廿日醫策會評定會議後，許多人向他道賀成為醫學中心，「努力十年終於挑戰成功」，難掩興奮、內心激動。

獨／再創新頁！5器官衰竭、瞳孔放大3天 高雄長庚團隊救回瀕死設計師

再創肝移植新境界。高雄長庚肝移植團隊近來完成兩例瞳孔已放大3天、瀕臨腦死的肝移植病例，兩名因B肝合併急性肝衰竭與多重器官...

醫學中心評鑑／傳北醫體系落馬 北慈先講先贏？踩紅線？

醫界盛傳，台北區醫學中心評鑑結果將由「北慈上、萬芳下」，但衛福部不願證實。據了解，本月廿日醫策會評定會議公布評審結果，前...

萬芳醫院傳評鑑落馬？ 院長晚間發布院內公開信：靜待結果

台北區醫院中心評鑑成績外流，據悉名次依序為台大醫院、台北榮總、三總、馬偕、亞東、新光、國泰、台北慈濟。原列為第八位的萬芳...

最嚴重病例也成功！高長活肝移植5年存活率逾9成2 國際最好成績

高雄長庚醫院肝移植團隊已完成2383例肝臟移植術，其中有173例是以活體肝臟移植來治療慢性肝炎合併急性肝衰竭，根據團隊2...

地球12.5萬年來最熱 唐獎得主提氣候融資與韌性雙解方

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）明天將於杜拜登場，「唐獎」歷屆永續發展獎得主紛紛在會前呼籲，從公衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。