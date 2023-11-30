一度要躲防空洞排練 烏舞團：希望被世界看見

烏克蘭戰火密布，西部大城利沃夫市區不時有炸彈落下。但利沃夫國家歌劇院周末夜依然燈火燦爛、弦歌不輟。「我們希望讓人們感到回到正常生活。」利沃夫國家歌劇院藝術總監安德烈．穆索林表示，烏克蘭人習慣在周末上劇院看戲。為了提供戰爭中的小確幸，烏克蘭聯合芭蕾舞團在戰火中昂首挺立、優雅起舞。

聚集頂尖烏克蘭芭蕾舞者的烏克蘭聯合芭蕾舞團，明年一月將來台挑戰北中高三地巡演。舞團帶來的「吉賽兒」是世界四大芭蕾舞劇之一。製作人保羅．高德瑞表示，「吉賽兒」的主題是「用愛戰勝死亡」，正是烏克蘭此刻的寫照。

首席女舞者安娜塔西亞．邦達爾表示，曾有段時間舞者必須在防空洞中排演，「我們不知道未來會發生什麼事，但我們必須跳下去。」

「一世紀以來，烏克蘭總被誤解是俄羅斯的一部分。」利沃夫國家歌劇院戲劇、文學與資訊總監艾琳娜．普拉奇琴科驕傲表示，烏克蘭擁有自己的文化、舞蹈與音樂，獨特而美麗，「我們希望被世界看見，這次的演出只是起點。」

●烏克蘭聯合芭蕾舞團「吉賽兒」明年一月五日起於台北國家戲劇院、高雄衛武營、台中國家歌劇院演出。購票請上udn售票網，最低優惠八八折起，客服專線02-2649-1688。