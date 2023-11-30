缺碳14、碘129 海域核廢水監測挨批

日本福島核電廠含氚核廢水今年八月起排放入海，迄今已排放完畢三波含氚核廢水，核安會建置「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」公布海域監測與一周擴散預警，但立委批評，核安會針對氚核廢水所含的九種放射性物種，僅監測其中七種，少監測碳十四跟碘一二九，要求納入完善監測。

立委鄭麗文指出，核安會斥資上千萬建置放射性物質海域擴散海洋資訊平台，但該平台網頁設計不直觀，監測資訊更新速度又慢，日本港口監測數據每十分鐘更新一次，反觀台灣卻是以一次監測數據作為一周模擬預警，民眾及漁民無法透過該平台得到即時訊息。

核安會解釋，監測取樣需透過跨部會合作，若要更密集監測還需努力。輻射中心則坦言，目前沒有監測碳十四及碘一二九的能力，盼委員多支持經費，讓核安會有能力建置監測設備。

核安會為確保食安，在南北建置輻射災害檢驗分析備援實驗室，每年各斥資上千萬營運，預期每年檢驗量能可達三千八百件。但實際總檢驗量卻不到五百件、年檢驗量能少於三百件，遭立委批評「根本是蚊子館」。

核安會主委陳東陽則承諾，會精進檢驗量能，並評估擴大協助放射線食安檢測。