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越南旅客人次恢復疫情前 旅遊業質疑：過半非觀光目的

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
台灣觀光協會長葉菊蘭與越南旅遊協會主席武世平（Vu The Binh）共同簽署合作備忘。圖／觀光署提供
台灣觀光協會長葉菊蘭與越南旅遊協會主席武世平（Vu The Binh）共同簽署合作備忘。圖／觀光署提供

越南旅遊愈來愈夯，交通部觀光署表示，今年我國民眾赴越南六十六點七萬人次，越南人來台也有卅三點二萬人次，雙邊交流達一百萬人次，近日與越南訂定雙邊送客兩百萬人次目標。不過旅遊業者質疑，越南移工占我國移工大宗，實際以觀光目的恐根本不到一半。

觀光署表示，今年一月至十月，越南來台旅客約卅三點二萬人次，僅次於日韓港，且恢復至疫情前同期的九成七，是台灣主要客源市場恢復率最高的國家。台灣赴越南旅客約六十六點七萬人次，同樣排名第四，更超車泰國。

觀光署近日也和越南訂定雙邊送客兩百萬人次的目標。觀光署說明，為了達到兩百萬人次雙邊送客目標，台灣將從越南企業、台商企業爭取公司獎勵旅遊、包機補助及空海聯營旅遊等獎助方案，另也與當地知名旅遊網紅合作行銷台灣觀光；越南方今年以來則開放電子簽證，並增加峴港、富國島等多元景點吸客。

然而，實際根據觀光署網站資料，越南來台卅三點二萬人次中，僅十一點八萬人次是以觀光目的，二點二萬餘人次為探親，十八點一萬餘人次為其他目的。

旅遊業者表示，因為越南航程短、價格實惠，加上赴陸禁團令未解，今年吸引大量旅客前往越南旅遊；至於來台旅客的部分，雖然東南亞為主力市場，但以觀光為目的的越南人，仍不到越南入境總數的一半。

越南 觀光署

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