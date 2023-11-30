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撕去汙名標籤 消除愛滋最後一哩路

聯合報／ 記著蔡怡真蘇湘雲／台北報導

台灣努力消除ＨＩＶ疫情，耕耘多年，終於有望成為亞洲領頭羊。高雄榮總感染科主任林錫勳指出，台灣要完成消除愛滋最後一哩路，需帶頭修法將ＨＩＶ感染、愛滋除罪化，才能擴大篩檢，並提升民眾「以平常心主動篩檢」意願，如此才有機會達到聯合國目標。

去年「ＨＩＶ持續關懷」指導委員會公布亞洲六國「HIVCCB白皮書」，未來面對公衛挑戰有四大項，其中最需要解決的是汙名化及歧視。

林錫勳認為，對於ＨＩＶ感染者、愛滋病病患來說，台灣主要疾病汙名化來源為《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》第二十一條明列：「明知自己為感染者，隱瞞而與他人進行危險性行為，致傳染於人者，處五年以上、十二年以下有期徒刑。未遂犯罰之。」如今，由於疾病已可治癒，這項法條已明顯不合時宜，違反人權，且影響公衛防治。

林錫勳指出，「愛滋病的防治是公衛問題，必須用科學方法解決問題，為何要病患因病入罪呢？」

另外，林錫勳及成功大學醫學院國際分處副院長柯乃熒都認為，去汙名化須從教育著手，現今國小教科書仍以世紀黑死病形容愛滋病，卻沒說明此疾病已經可控制、可預防。應打破學生、教育人員迷思，民眾觀念才可能徹底翻轉。

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