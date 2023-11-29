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最嚴重病例也成功！高長活肝移植5年存活率逾9成2 國際最好成績

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高長肝移植團隊（後排）與捐肝的蕭冠玲（前排左起）、受肝的鍾雯華、受肝的林言和與其捐肝妹妹林惠雅合影。記者吳慧芬／攝影
高長肝移植團隊（後排）與捐肝的蕭冠玲（前排左起）、受肝的鍾雯華、受肝的林言和與其捐肝妹妹林惠雅合影。記者吳慧芬／攝影

高雄長庚醫院肝移植團隊已完成2383例肝臟移植術，其中有173例是以活體肝臟移植來治療慢性肝炎合併急性肝衰竭，根據團隊2017年發表於《肝臟移植》國際期刊的報告，受肝者術後存活率一個月97.3%、3年95.5%、5年92.9%，是國際上最好的成績。

高長名譽院長陳肇隆說，林言和與鍾雯華兩人是高長肝移植經驗中，病況最嚴重的病例，需肝移植患者病情都很嚴重，但「以往沒有對如此嚴重中的嚴重病例移植」，活肝移植術最重要的是要確保捐肝者安全，再評估受肝者預後情況，如果患者術前已嚴重腦損或腦死，這樣移植即失去意義。

陳肇隆說，林言和與鍾雯華術後一如常人般生活，尤其是林言和術前5個器官衰竭，在活肝移植手術之後，不僅肝功能正常，不需洗腎，記憶力、智能也都沒有受損，依舊可從事高度耗費腦力的工業設計工作。

陳肇隆說，這證明即使沒有屍肝捐贈，捐肝者僅有3成的「邊緣性肝臟」，透過醫療團隊同仁共同努力，深度肝昏迷且多重器官衰竭的患者，還是有機會可以完全康復，繼續貢獻社會。

陳肇隆帶領肝臟移植團隊克服種種挑戰。圖／陳肇隆提供
陳肇隆帶領肝臟移植團隊克服種種挑戰。圖／陳肇隆提供

患者 團隊 器官 肝臟 捐肝

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