每年收掉逾6百家！未來15年內恐找嘸中藥行 業界盼推制度阻凋零

目前台灣約有8000家傳統中藥行，但這個產業正以每年收掉6、700家的凋零中，換言之，未來的15年內，可能連在中藥批發重鎮的迪化街，都聞不到這股香氣。中華民國中藥商全聯會名譽理事長馬逸才說，目前傳統中藥行發照狀況不如預期，2019年新制公告後，逾4000人申請、核准3700人，中藥商的凋零還是持續，目前只是止跌，如果沒有制度化，仍會持續凋零。

馬逸才是台北市大稻埕的「原住民」，見證過中藥產業蓬勃發展的歲月，但近年來因為制度發展、20多年沒發新執照，經營者的平均年齡超過60歲，客戶也多半是50歲以上族群，「這是一個很大的隱憂」，年輕人都不進中藥行更是一個警訊。

馬逸才直言，新冠肺炎期間研發出來的「清冠一號」，也是從水煎藥開始，有效才改變劑型，成為科學中藥，而健保總額約300億，當中有4成左右為藥費，但幾乎都是科學中藥，傳統水煎藥並非健保給付對象，而因為沒有專門培養中藥販賣業的科系，中藥商在「產官學」的產、學領域都缺席。

馬逸才說，衛福部在民國87年修訂「藥事法」第103條，82年以前曾經中央衛生主管機關審核、列冊登記者，可以繼續經營中藥販售業務；如果在那之後入行的話，還要經過考試、修習中藥課程達適當標準，或在在未設中藥師之前，曾聘任中醫師、藥師及藥劑生駐店管理的中藥商期滿3年以上的規定。

另一個進入中藥販售領域的途徑，就是透過藥學系系統進到中藥業，但效果沒有很好，40年來進到行業的，可能只有1%到2%，「總不能一直斷層」，馬逸才直言，為了自力救濟，不得已才有2018年到衛福部抗爭的行動，但還是希望透過正統新增人員方式，讓行業可以延續，中藥商也願意透過學校教育，取得相關業務範圍。

馬逸才無奈表示，目前中藥行家數已從1萬5000家腰斬至8000家左右，且每年會收掉600到700家，迪化街最近也有1家百年中藥行結束營業，真正的批發商不到10家，主要是因為經營的人年紀大要收起來，目前發照狀況不如預期，4000多人申請、核准3700位左右，未核准的原因很多，其中一個就是要求執業一定年限。

馬逸才說，過去中藥行經營者多半是學徒出身，雖然在考試方面很弱，但對中藥材非常熟悉，會從藥材的顏色、味道、乾濕度等挑選好藥材，而現在許多中藥行第二、三代接班人，不乏碩、博士畢業的高學歷，希望長久之計還是要爭取到執照。

「專業人才不怕競爭，怕的是劣幣驅逐良幣」，台灣中醫臨床醫學會理事長陳麒方說，醫療產業需要許多專業人才，希望中藥業成為有專業人員把關的產業，比照中醫推拿設置專業考試，所有產業都需要證照支持才能長久經營，衛福部也有許多委託研究計劃正在進行，希望中藥業也能成為有專業人員把關的產業。