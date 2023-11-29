愛滋新增感染數廿年來首跌破千例 限時自我篩檢免運費

疾管署響應12月1日世界愛滋日，今在大安森林公園捷運站陽光大廳，舉辦「為愛無距 攜手共進」記者會。疾管副署長羅一鈞表示，2030年愛滋防治目標為「95-95-95」，也就是95%的感染者知道自身愛滋感染狀態、95%的感染者已服藥、95%服藥的感染者達到病毒量測不到；而我國目前已達「90-95-95」優於全國平均。

羅一鈞表示，今年愛滋新增感染人數預估在960至970人之間，跟去年相比下降約9%，為20年來首次在新增人數跌破千例。愛滋指定藥局目前已經突破百家，目前共有105家，愈來愈多藥師及藥局投入服務。根據最新統計，去年已達「90-95-95」，優於全球平均「86-89-93」，雖然篩檢目標尚待達成，但去年自我篩檢人數已超過7萬人，為試辦以來最高紀錄。

按照推估，國內仍有約10%感染者未知自身感染狀態，疾管署於2023年12月1日至12月31日辦理愛滋自我篩檢試劑免運費活動，活動期間民眾於網路購買自我篩檢試劑（含血篩或唾篩），可享免物流費優惠（如使用免費試劑電子兌換券購買者，仍需支付45元物流費）。

台灣感染誌協會秘書長陳威圻說，台灣大多數感染者達到「U=U（測不到病毒就不具傳染力）」，這條路走來很不容易，就算仍有不足之處，但感受醫療部門、公衛部門努力朝以人為本發展。

今年邀請Youtuber夫夫之道以及阿卡貝拉擔任愛滋防治大使。夫夫之道的里歐分享，自己有次在廚房煎魚，媽媽突然問他「你是不是有愛滋病？」，他一邊盯著快要燒焦的魚，一邊跟媽媽解釋正確衛教觀念，希望讓更多同溫層以外的人認識並且了解疾病。

疾管署今年透過新創愛心手勢，以愛心尾端交叉呈現紅絲帶意象，邀請民眾一起響應，亦象徵用愛來關懷與支持愛滋防治，期許透過多元管道凝聚社區力量，深化民眾對愛滋防治的正確觀念。