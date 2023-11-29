氣溫變化大！醫師示警「1族群」中風案例漸增 注意這些危險因子

氣溫驟降，彰基醫學中心在上周末同一天接連收治了三名約40歲左右的青壯年腦中風患者，雖在急診會同腦中風團隊緊急治療下，患者都度過了危險期，但彰基醫學中心急診部副主任李宗翰醫師提醒民眾，最近青壯年中風案例逐漸增加，呼籲大眾平時降低危險因子，發現中風症狀應儘速就醫。

李宗翰表示，當天他在短時間內經手了三位年輕中風患者，其中一名突發失語的女性，發現左側腦梗塞，當下給予溶栓藥物，之後行取栓術打通血管，避免腦組織進一步的壞死。

李宗翰指出，高血壓、不良的生活習慣都是誘發年輕人腦中風的原因，院方發現年輕的病人經常忽略三高疾病的控制，且較容易暴飲暴食，常見的危險因子包含包括高血壓、糖尿病、高血脂、吸煙、肥胖、缺乏運動、不健康飲食、過量飲酒、心臟病和心律不整等，

另外高環境污染和氣候的急遽變化的環境也是造成中風的因素。李宗翰說，受到極端氣候、不良的生活習慣，體重過重等因素影響，以往我們認為老年人才會有的疾病，近年卻越來越多年輕族群發病，除了控制慢性病，改變生活習慣，若出現中風症狀時，如口齒不清、臉部歪斜、一側肢體無力等，應立即前往急診，切勿錯過黃金搶救期。