明起4天降溫有感！日夜溫差溜滑梯「下探1字頭」 最冷時間點曝光

中央氣象署表示，明天起東北季風增強，北台灣降溫有感，迎風面桃園以北及東半部有局部降雨，低溫約18至20度，一路影響至周日，其中又以周六清晨最低溫，北部約只剩15、16度。下周一北台灣稍微回溫，緊接下周二、周三另一波東北季風增強，北台灣再轉涼，但這波水氣會較少。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天東北季風增強，北台灣轉涼，迎風面桃園以北及東半部有局部降雨，北部高溫約22、23度，低溫約18至20度，整天偏涼，較今天驟降4、5度，新竹以南及花東地區高溫約26至28度，低溫也約18至20度。

黃恩鴻表示，周四至周日皆受東北季風影響，桃園以北及東半部也局部短暫雨，尤其基隆北海岸、大台北及東北部地區持續降雨明顯，明後天更有局部大雨發生機率，周六、周日降雨區域一樣，但水氣逐漸減少。

他指出，溫度方面，周六清晨為最冷時段，北台灣低溫約15、16度，白天高溫約18、19度；中部低溫16、17度，高溫25度；南部低溫約18、19度，高溫約27度。

黃恩鴻表示，下周一東北季風減弱，北台灣稍微回溫，大台北地區及東半部仍有局部短暫雨。下周二、周三另一波東北季風增強，北台灣再轉涼，但這波水氣較少，周二北部及東半部有局部短暫雨，周三僅剩東半部有零星降雨。