GO SURVEY最新消費趨勢白皮書　揭高通膨時代消費者「心」價值觀

高通膨時代萬物齊漲，尤其經過3年疫情，消費者購物更重視「心」價值。HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY今日（11月29日）舉行年度消費趨勢論壇，以「超洞察力時代．解構消費新價值」為題，發表最新消費者白皮書，引領品牌與企業洞悉大通膨時代消費者行為；論壇也以「高價值會員經營關鍵」、「超個人化行銷開創市場新機會」兩大主題，分享品牌行銷如何從消費洞察切入，為消費者打造有感的購物體驗和培養高價值顧客之道。而在跨世代共同追求「身體健康及心靈滿足」下，也邀請娘家保健生技分享世代保健市場的突圍和創造跨年齡消費共感的策略。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷公司總經理梁錦琳表示，HAPPY GO多年來持續發表消費者白皮書，透過每年市調與行銷案例深入剖析消費者心態與消費行為的轉變，希望為品牌和運營夥伴梳理商務經營的新策略，透過龐大的數據資料庫掌握消費者興趣及偏好，並找到消費者心中「消費價值」和「心理價值」的平衡點，在瞬息變化的市場環境中保持關鍵行銷競爭力。

梁錦琳說，根據GO SURVEY調查顯示，超過7成消費者表示每月支出明顯持續增加，消費行為和取向也呈現跨世代的差異，其中「寬鬆世代」雖然可支配所得較低，但消費時更注重個人自我實現；「青壯年族群」身為家庭支柱，消費行為更加理性，也期望發展斜槓人生；「中高齡世代」在意改善生活品質、環境友善等心理價值。

GO SURVEY最新消費者白皮書報告指出，疫後民眾更關注健康，「身體與心靈」層面的滿足已成為跨世代族群共同追求的議題，在未來一年消費支配的取捨下，消費者傾向縮減日常生活需求，增加「營養保健食品」、「旅遊」、「節日慶祝和親友聚會」等健康、心理層面的消費。GO SURVEY顧客洞察部總監呂宛蓁表示，以消費者購物取向分析，觀察到民眾消費時理性因素占6成7，注重「商品品質」、「價格」及「功能」；感性因素則占3成3，「服務」、「品牌信任度」和「購物體驗」是買單與否的關鍵。

在多元化的市場變化下，各品牌更需透過分眾市場策略，掌握不同年齡層價值觀需求，GO SURVEY針對產品及行銷面深入分析，在產品面上20、30世代族群對於價格、免費試用有感；40及50以上世代則追求商品品質，以及特別關注ESG永續循環的服務。在行銷層面上，20、30世代偏好快閃店、市集及限時特賣；40及50以上世代對於定期推播活動則較有興趣。在資訊量龐大的市場環境下，品牌應掌握顧客性別、年齡、地區等輪廓，從世代價值觀的差異化找尋突破口，才能精準觸及目標客群。

HAPPY GO行銷部資深協理丁立雯則分享以走入人心的會員經營3大心法，在競爭激烈的市場搶占高價值顧客。第一運用「點數串聯多角化經營」提供消費累兌點及回饋，精準掌握消費者輪廓，了解消費者的喜好及購買習慣；進一步以「會員數據分群」，依據新舊客、地區性等因素進行差異化溝通，舉例來說，HAPPY GO透過千萬卡友的消費軌跡，成功打造了5大商圈經濟的會員經營模式，以新竹及台中商圈為例，20～30世代在整體占5成比例，主力客群相對於其他商圈更年輕，因此鎖定不同世代的目標客群，掌握各年齡層的消費取向，再運用個人化數位行銷以投其所好。在百家爭鳴的會員經營市場，唯有結合數據、數位和點數的循環促動，持續解讀消費者行為面貌，吸引精準消費者，創造高價值的轉換。