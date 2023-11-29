菸酒史背後藏腫瘤…中年男子罹患三高 分級轉診撿回一命

苗栗縣一名有長期菸酒史，且患有高血壓和糖尿病的49歲張姓男子，因喉嚨痛、聲音沙啞及自覺呼吸困難等症狀，陸續在兩家診所就醫，初步診斷為聲門發炎伴隨呼吸困難，因有緊急醫療需求，轉診至為恭醫院切片檢查診斷為會厭腫瘤，經手術幸運撿回一命。

院方指出，張男長期吸菸1天2包，長達30年之久，為重度成癮者，平時還有飲用烈酒習慣，不太注意口腔清潔，也從未做過口腔黏膜檢查，不適症狀已嚴重影響其日常生活，經切片檢查後診斷為會厭腫瘤，手術後恢復良好，目前定期追蹤治療中。

為恭醫院耳鼻喉科主任林烱堃表示，會厭腫瘤的發生率相對較低，通常屬於罕見的情況，但特定風險因素如吸菸、過度飲酒以及慢性喉嚨炎等，都可能提高發生率。

他說，衛福部國民健康署針對30歲以上(原住民18歲以上)嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸民眾，每2年1次口腔黏膜檢查，早期發現和治療對於提高治癒率和預後非常重要，民眾應定期健康檢查和留意任何不尋常的症狀，如果有擔憂症狀，應儘早諮詢醫師做詳細的檢查和評估。

為恭醫院院長李文源則表示，在病人轉診就醫期間，基層院所醫師可透過為恭醫院開發的「轉診共照MPC」，即時查詢個案最新相關檢驗數值及影像報告，追蹤個案治療狀況，提供雙主治醫療服務，使個案得獲妥善照護。

另結合中央健康保險署推動的分級醫療，轉診制度，院所之間運用電子轉診平台轉介至合作醫院就醫，讓個案能夠受到醫療團隊不間斷的照護，避免錯過治療的黃金時間。

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