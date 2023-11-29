快訊

林智堅發文了！喊新竹要大車站 否則大新竹輕軌會延誤

Bug訂單「全數認帳」後反悔…飯店不認全取消 北市消保官說話了

8人生死未卜！美軍魚鷹機墜日外海 發現疑似殘骸及3名機組員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

菸酒史背後藏腫瘤…中年男子罹患三高 分級轉診撿回一命

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
有菸酒習慣民眾，如果擔憂口腔不適症狀，應儘早諮詢醫師做詳細的檢查和評估。圖／為恭醫院提供
有菸酒習慣民眾，如果擔憂口腔不適症狀，應儘早諮詢醫師做詳細的檢查和評估。圖／為恭醫院提供

苗栗縣一名有長期菸酒史，且患有高血壓和糖尿病的49歲張姓男子，因喉嚨痛、聲音沙啞及自覺呼吸困難等症狀，陸續在兩家診所就醫，初步診斷為聲門發炎伴隨呼吸困難，因有緊急醫療需求，轉診至為恭醫院切片檢查診斷為會厭腫瘤，經手術幸運撿回一命。

院方指出，張男長期吸菸1天2包，長達30年之久，為重度成癮者，平時還有飲用烈酒習慣，不太注意口腔清潔，也從未做過口腔黏膜檢查，不適症狀已嚴重影響其日常生活，經切片檢查後診斷為會厭腫瘤，手術後恢復良好，目前定期追蹤治療中。

為恭醫院耳鼻喉科主任林烱堃表示，會厭腫瘤的發生率相對較低，通常屬於罕見的情況，但特定風險因素如吸菸、過度飲酒以及慢性喉嚨炎等，都可能提高發生率。

他說，衛福部國民健康署針對30歲以上(原住民18歲以上)嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸民眾，每2年1次口腔黏膜檢查，早期發現和治療對於提高治癒率和預後非常重要，民眾應定期健康檢查和留意任何不尋常的症狀，如果有擔憂症狀，應儘早諮詢醫師做詳細的檢查和評估。

為恭醫院院長李文源則表示，在病人轉診就醫期間，基層院所醫師可透過為恭醫院開發的「轉診共照MPC」，即時查詢個案最新相關檢驗數值及影像報告，追蹤個案治療狀況，提供雙主治醫療服務，使個案得獲妥善照護。

另結合中央健康保險署推動的分級醫療，轉診制度，院所之間運用電子轉診平台轉介至合作醫院就醫，讓個案能夠受到醫療團隊不間斷的照護，避免錯過治療的黃金時間。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

腫瘤 醫師 手術

延伸閱讀

台中流感重症＋1！男童沒打疫苗併發肺炎住進加護病房

創十年新高…今年累計22例本土「副傷寒」個案 其中有1死亡個案

影帝影后都輸了 金馬60最吸睛的竟然是他！

金門今年首例縣外移入登革熱 個案有台南及嘉義旅遊史

相關新聞

稱「全數認帳」後反悔…飯店不認Bug訂單全取消 北市消保官說話了

台北君悅飯店11月初因Agoda出現Bug將高價房打折，吸引民眾搶購，君悅飯店事後稱會「全數認帳」；不過網友這2天陸續收...

不是台南！交通累計死亡數首下降 王國材點名「這縣市」重點輔導

交通部今公布今年截至9月交通事故死傷，單月道路交通事故件數、受傷數均比去年同期增加，但死亡人數為連續3個月較去年同期下降...

「黑十字」護理荒緩解？專家：下一波大離職潮恐「這時」湧現

從今年初，護理荒議題便占據各大媒體版面，近日「黑十字運動」又有醫護上街頭。衛福部、教育部等行政單位端出許多政策回應，護理荒真解決了嗎？台灣護師醫療產業工會示警，護理離職潮又要來了。

科學家藉由耳朵發出的「聲音」 實現另一種眼動追蹤

我們的耳朵在眼睛轉動時其實會發出聲音，現在美國杜克大學研究人員，成功藉由分析聲音來判斷視線方向。

海纜路線未在共同廊道 環澎離岸風電環評案補正再審

我國訂定2025年再生能源發電總量達到總發電量20％，為響應國家綠能政策，台亞風能提出環澎一、三離岸風電開發環評案，但此...

明起4天北台灣水氣增、降溫有感 最冷時間點曝

中央氣象署表示，明天起東北季風增強，北台灣降溫有感，迎風面桃園以北及東半部有局部降雨，低溫約18至20度，一路影響至周日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。