77歲老頑童當脫口秀演員 不怕代溝拋開包袱搞笑

人生70才開始，繼不老騎士、不老電競後，有台版老頑童之稱、今年77歲的劉孟德，這次向脫口秀演出發起挑戰，歷經3個月培訓，不怕代溝的他希望享受拋開包袱搞笑的每一瞬間。

劉孟德年輕時為家庭與工作奔忙，沒有太多興趣，直到退休後，他發現時間變多了，開始想為自己而活，完成人生願望清單，即使3年前罹患癌症，甚至開始聽力退化，但這些都無法澆熄劉孟德想不斷挑戰自我的熱情。

從70歲過後，劉孟德完成了包羅萬象的清單，不只從空大管理與資訊學系畢業，更遠渡重洋到日本遊學，甚至到日本溫泉飯店打工換宿2次，參加過不老騎士挑戰騎車環島、更加入不老電競挑戰腦力和反應。「電競比脫口秀還要更難」，劉孟德笑著告訴中央社記者。

劉孟德自嘲個性木訥、內向，過去沒看過脫口秀表演，沒想像過登上大舞台，這次報名全台首創的銀髮素人脫口秀「爺奶萬萬說（ㄕㄨㄟˋ）」，只為挑戰自己，「我不知道能活多久，那就參加吧」，希望勇敢站上台，他不怕代溝，只想活得更自信。

弘道基金會攜手台灣脫口秀喜劇搖籃卡米地喜劇俱樂部，這次共同培訓平均年齡高達67歲的20名素人長者；劉孟德說，最大的改變之一，是不再害怕上台說話。台北場的10名「同學」，無人中途退出、各個都是全勤獎，是他最感動的事。

從踏進培訓班的第一堂課到現在將要正式演出，劉孟德今天在宣傳記者會首度亮相，他大方分享掛急診被護理師要求脫褲子量肛溫的糗事，原來是對方誤解，把台語的感恩聽成「肛溫」。他沒想過年輕人互開玩笑的事，會真實發生在自己身上，引起台下聽眾哄堂大笑。

「我要把講脫口秀的影片留給孫子看」，還沒有孫子的劉孟德仍開心地說，脫口秀課程裡比自己年輕的同學都是阿公、阿嬤，他的兩個兒子和穩定交往的女朋友暫時還沒「婚」頭。脫口秀演出若能常態，他樂見其成，記段子考驗記憶力，不怕腦力退化。

從業界分析，卡米地喜劇俱樂部總監張碩修指出，銀髮脫口秀演員常態性演出雖具有挑戰性，但絕對不會只是曇花一現。台灣脫口秀歷史短，最資深演員「只有」50歲，但國外當紅的70歲脫口秀演員非常多。銀髮新秀演員和25歲年輕新進演員入行挑戰是一樣的。

張碩修說，在脫口秀舞台上，年齡、代溝都不是問題，願意拋開包袱、打開心扉分享真實日常，和觀眾產生共鳴才是關鍵。25歲新秀的人生能擠的東西不多，但資深人生前輩們擁有的人生經歷素材源源不絕，「就算是幹譙人生、幹譙兒女」，台下與父母關係有鴻溝的觀眾會有共感。

張碩修認為，銀髮脫口秀演員把心中所想誠實告訴大家，用搞笑的方式，能讓年輕人知道長輩的想法，「他們不只會開心，還會認為遇到難得一見的好演員」，希望這次合作只是開端，一群人生前輩加入，能讓台灣脫口秀產業觀眾面向變廣、議題也能變更多元。

「想給的是0到1的可能性」，弘道老人福利基金會執行長李若綺說，年輕的本錢是只要喜歡有什麼不可以，對長輩而言，是只要可以去做都喜歡，希望帶著長輩突破框架，明年度還會有脫口秀培訓，帶著新一批「高年級實習生」體驗脫口秀的魅力，知道自己的可能性。

李若綺認為，近年脫口秀舞台越來越多，若長輩有興趣，或許就有機會成為常駐演員。首創銀髮素人脫口秀「爺奶萬萬說」，民眾可免費索票，體驗爺奶單口喜劇演出，台北場將在12月15日到17日於卡米地PLUS演出，台中場則在12月22日到24日於群島藝術園區演出。